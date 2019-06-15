Внимание! Больничная касса выплатит старые компенсации за лекарства

И хотя Больничная касса сделала выплату дополнительной компенсации автоматической, будут выплачены невостребованные ранее компенсации. Однако об этом нужно будет самим попросить, передает Tervis со ссылкой на Virtuaalkliinik.
До 2018 года люди должны были представить в Больничную кассу заявление о возмещении расходов на льготные лекарства. Суммы были достаточно большими, однако многие на смогли или не захотели написать заявление.
В 2016 году, например, Больничная касса выплатила более 400 000 дополнительных компенсаций за лекарства. Однако это сумма могла бы быть еще вещи. Хорошая новость в том, что компенсацию за лекарства можно востребовать и сегодня.
Чтобы задним числом получить дополнительную компенсацию за лекарства, купленные в 2015–2017 годы, нужно написать заявление в Больничную кассу. Дополнительную компенсацию за лекарства выплачивают в том случае, если за календарный год человек потратил на продающиеся по рецепту льготные лекарства более 300 евро.