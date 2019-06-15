Внимание! Больничная касса выплатит старые компенсации за лекарства

До 2018 года люди должны были представить в Больничную кассу заявление о возмещении расходов на льготные лекарства. Суммы были достаточно большими, однако многие на смогли или не захотели написать заявление.

В 2016 году, например, Больничная касса выплатила более 400 000 дополнительных компенсаций за лекарства. Однако это сумма могла бы быть еще вещи. Хорошая новость в том, что компенсацию за лекарства можно востребовать и сегодня.