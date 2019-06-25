Скорлупа какао-бобов скрывает уникальные лечебные вещества

Университет Иллинойса обнаружил три фенольных соединения в скорлупе бобов какао. Они производили мощный эффект на жировые и иммунные клетки мышей, купируя хроническое воспаление и обращая вспять инсулиновую резистентность, передает MEDdaily со ссылкой на Medical Express.
Соединения, о которых идет речь, можно также найти в самом какао, кофе, зеленом чае. Это протокатеховая кислота, эпикатехин и процианидин В2. Ученые создали водный экстракт, содержащий все три соединения. Его проверили на клетках белого жира (адипоцитах) и иммунных клетках (макрофагах).
Известно, что при высоком уровне жира, сахара и воспаления в теле повреждаются митохондрии - "энергетические фабрики" клеток. Когда ученые обработали адипоциты экстрактом или тремя соединениями по отдельности, то поврежденные митохондрии восстанавливались, в адипоцитах накапливалось меньше жира, блокировалось воспаление и к клеткам возвращалась чувствительность к инсулину.