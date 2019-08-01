Päästetöötajad hindamas inglismaal Manchesteri lähistel asuva Toddbrooki veehoidla tammi, mis on tugevate vihmade järel hakanud kiiresti murenema.

ФОТО: Danny Lawson / PA Wire / PA Images / Scanpix

Проливные дожди в северных районах Англии привели к масштабному наводнению. В некоторых районах Англии остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение.

Все 6500 Уэйли Бридж эвакуированы, поскольку дамба может обрушиться.

ФОТО: Danny Lawson / PA Wire / PA Images / Scanpix

Сильнее всего от наводнения пострадало графство Чешир: там в некоторых населенных пунктах не работают магазины и учреждения, отменены запланированные мероприятия и летние фестивали.

В ряде населенных пунктов люди оказались блокированы в подтопленных зданиях. Из наиболее пострадавших районов людей эвакуируют пожарные расчеты. 13-летнего мальчика, отрезанного бурным потоком воды, в Стокпорте (недалеко от Манчестера), спасли с помощью надувной дорожки. Во время спасательной операции одного из пожарных чуть не унес поток воды, однако его удалось спасти.

Проливные дожди на северо-западе страны начались в минувшие воскресенье и понедельник, только за первую половину дня среды, по данным метеорологической службы Великобритании, выпало 19 миллиметров осадков.

В графстве Дербишир близ города Уэйли Бридж частично обрушилась дамба водохранилища Тоддбрук. После частичного обрушения дамбы полиция перекрыла участок автотрассы A6 между городами Бакстон и Бейквелл и попросила жителей Бакстона быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации.

Вечером в среду с большими задержками шли поезда железнодорожных компаний East Midlands, Northern и TransPennine Express. Больше всех пришлось ждать пассажирам на вокзалах Манчестера, Ливерпуля, Ланкашира и Камбрии.

Железнодорожные компании заявили, что пустить автобусы по маршрутам следования поездов было невозможно, поскольку многие автомобильные дороги в этих районах также оказались затоплены.

Полиция призывает водителей не игнорировать знаки, предупреждающие о перекрытии дорог, и не пытаться по ним проехать.

Полиция в городе Уилмслоу (графство Чешир) эвакуировала жителей наиболее пострадавших районов и разместила их в детском центре в деревне Окенклу.