Проливные дожди в северных районах Англии привели к масштабному наводнению. В некоторых районах Англии остановлено автомобильное и железнодорожное сообщение.
Сильнее всего от наводнения пострадало графство Чешир: там в некоторых населенных пунктах не работают магазины и учреждения, отменены запланированные мероприятия и летние фестивали.
В ряде населенных пунктов люди оказались блокированы в подтопленных зданиях. Из наиболее пострадавших районов людей эвакуируют пожарные расчеты. 13-летнего мальчика, отрезанного бурным потоком воды, в Стокпорте (недалеко от Манчестера), спасли с помощью надувной дорожки. Во время спасательной операции одного из пожарных чуть не унес поток воды, однако его удалось спасти.
Проливные дожди на северо-западе страны начались в минувшие воскресенье и понедельник, только за первую половину дня среды, по данным метеорологической службы Великобритании, выпало 19 миллиметров осадков.
В графстве Дербишир близ города Уэйли Бридж частично обрушилась дамба водохранилища Тоддбрук. После частичного обрушения дамбы полиция перекрыла участок автотрассы A6 между городами Бакстон и Бейквелл и попросила жителей Бакстона быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации.
My garden developed a swimming pool yesterday! #floods #bramhall pic.twitter.com/WfXrbLVU9V— Steve Z (@SteveZee6) August 1, 2019
Вечером в среду с большими задержками шли поезда железнодорожных компаний East Midlands, Northern и TransPennine Express. Больше всех пришлось ждать пассажирам на вокзалах Манчестера, Ливерпуля, Ланкашира и Камбрии.
Железнодорожные компании заявили, что пустить автобусы по маршрутам следования поездов было невозможно, поскольку многие автомобильные дороги в этих районах также оказались затоплены.
Полиция призывает водителей не игнорировать знаки, предупреждающие о перекрытии дорог, и не пытаться по ним проехать.
Полиция в городе Уилмслоу (графство Чешир) эвакуировала жителей наиболее пострадавших районов и разместила их в детском центре в деревне Окенклу.