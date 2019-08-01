Настоятель церкви в Пойнтоне Алед Сиго рассказал, как они всей общиной спасали имущество одного из своих служащих, когда вода была в двух сантиметрах от его входной двери. "Кто-то пошутил, что нам нужен Ной с его ковчегом", - говорит викарий.

Затопленной оказалась стоянка для автофургонов близ города Конгльтон.

"Вещи просто плавали повсюду, а некоторые фургоны оказались полностью под водой. Я раньше никогда такого не видел", - говорит владелец стоянки Роб Ломас.

Вода в этом районе продолжает прибывать, затапливая магазины и складские помещения.