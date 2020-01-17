В таллиннских гостиницах прошел полицейский рейд: задержаны пятеро иностранцев

Сотрудники полиции в ходе проверки таллиннских гостиниц задержали и выслали из страны за незаконное пребывание на территории Эстонии двоих граждан Грузии и троих граждан Украины.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, по данным которой в среду вечером сотрудники пограничной и миграционной службы провели проверку в столичных гостиницах. Они задержали нескольких иностранцев, которые дали весьма неопределенные разъяснения по поводу целей своего пребывания в Эстонии.
В четверг двум гражданам Грузии и трем гражданам Украины были выданы предписания покинуть Эстонию, их безвизовое пребывание в стране было прервано досрочно.