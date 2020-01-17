Пт, 17.01.2020
Эстонская Республика предполагает, что ее законы будут исполняться на эстонской территории, и готова обеспечить это с помощью законной силы. Урмас Рейнсалу
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  • В таллиннских гостиницах прошел полицейский рейд: задержаны пятеро иностранцев
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В таллиннских гостиницах прошел полицейский рейд: задержаны пятеро иностранцев

Полицейский.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Сотрудники полиции в ходе проверки таллиннских гостиниц задержали и выслали из страны за незаконное пребывание на территории Эстонии двоих граждан Грузии и троих граждан Украины.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, по данным которой в среду вечером сотрудники пограничной и миграционной службы провели проверку в столичных гостиницах. Они задержали нескольких иностранцев, которые  дали весьма неопределенные разъяснения по поводу целей своего пребывания в Эстонии.

В четверг двум гражданам Грузии и трем гражданам Украины были выданы предписания покинуть Эстонию, их безвизовое пребывание в стране было прервано досрочно.

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