В таллиннских гостиницах прошел полицейский рейд: задержаны пятеро иностранцев

Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, по данным которой в среду вечером сотрудники пограничной и миграционной службы провели проверку в столичных гостиницах. Они задержали нескольких иностранцев, которые дали весьма неопределенные разъяснения по поводу целей своего пребывания в Эстонии.