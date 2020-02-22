Наследство в 850 000 евро обернулось для жителей Эстонии сплошным разочарованием

Но для получения денег от них потребовались различные платежи. Жители Ярвамаа стали сразу действовать: взяли в трех фирмах по выдаче быстрых кредитов в общей сложности 1900 евро и перевели деньги на иностранные счета. Далее не оставалось ничего другого, как ждать.

Они ждали. Потом еще немного. Конец сказки был типичным: после оплаты счетов наследство не пришло, но продолжали поступать требования по оплате.

Это один из случаев, которым занимались полицейские Ярвамаа в прошлом году. Ошибаются те, кто думают, что местные стражи правопорядка занимаются только дорожными хулиганами.

По словам руководителя Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, в прошлом году количество преступлений в их регионе (132 преступления на 10 000 жителей — прим.ред. ) вместе с Вильяндимаа (127) и Рапламаа (127) было относительно на одном уровне, а Ярвамаа по-прежнему входит в число самых безопасных уездов Эстонии. «Зарегистрированных преступлений у нас за год было 401, столько же было и в 2018 году», - уточнил Тоомсалу.

Немного увеличилось число наркопреступлений, а также число преступлений против имущества и проступков (в основном нарушения правил дорожного движения), но действительно большой скачок наблюдается в числе интернет-преступлений.

Тоомсалу говорит, что речь идет не только об инвестиционных мошенничествах. «Используются без осведомления человека его документы, например, для взятия быстрого кредита или приобретения в кредит товара, крадут аккаунты в соцсетях или почтовые ящики людей», - рассказывает руководитель Пайдеского отделения полиции.

Самые простые инциденты связанные с группами по продажам, где люди платят за желаемый товар, но его так и не получают.

Наблюдается тенденция к злоупотреблению доверчивостью людей. Потенциальную жертву привлекают сказочными перспективами, например, что их ждет 850 000 евро. Но для получения этого богатства надо потратить немного денег. Оплаты могут просить несколько раз. Если оплата была произведена, можно быть уверенным, что человек больше своих денег не увидит.

Те же принципы используют и русскоязычные инвестиционные мошенники, о схемах которых много писали в СМИ.

По словам Тоомсалу сейчас можно говорить о резком росте числа преступлений в виртуальном мире. «Пройдитесь по улице и посмотрите, что делают люди. Все уткнулись носами в смартфоны. Преступники также понимаю, что действовать надо там. Где есть люди, там есть и деньги, а деньги — это то, что привлекает», - объясняет полицейский.

Перед тем, как перевести деньги, поищите информацию о втором участнике сделки в интернете. Если речь идет о мошеннике, зачастую там можно найти предупреждения обманутых людей.

Примеры преступлений

В декабре 2019 года проживающий в Ярвамаа 22-летний мужчина получил из банка письмо, что ходатайствовал о кредите. Выяснилось, что его удостоверение личности попало в чужие руки и этот человек ходатайствовал за него о получении кредита в 20 000 евро. Было начато уголовное производство.

В последний месяц 2018 года 37-летний мужчина совершил интернет-мошенничество, когда без ведома 61-летнего мужчина и с помощью его удостоверяющего личность документа взял кредит в 4000 евро. Было начато уголовное производство.

В сентябре прошлого года с 37-летней женщиной связались в Facebook и предложили на выгодных условиях кредиты на различные суммы.

Дама согласилась взять кредит на семь лет в 10 000 евро. Для получения кредита у нее потребовались пять переводов, в общей сложности она перевела более 3000 евро на присланный номер счета.

Обещанный кредит она не получила. Было начато уголовное дело по статье о мошенничестве.

Источник: Департамент полиции и погранохраны