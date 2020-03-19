Чт, 19.03.2020
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Прямая трансляция и блог ⟩ Департамент здоровья и министерства дают обзор ситуации в Эстонии

Сегодня в 13 часов обзор ситуации в Эстонии дадут представители Департамента здоровья, МВД, Министерства социальных дел и сектора здравоохранения. Postimees будет транслировать пресс-конференцию  в прямом эфире и вести блог.

Согласно плану, в пресс-конференции примут участие министр народонаселения Рийна Сольман, директор Департамента здоровья Мерике Юрило, член правления Эстонского общества семейных врачей д-р Арго Лятт и глава Североевропейского региона SYNLAB Райнар Аамисепп. Состав участников в зависимости от обстоятельств может измениться в последний момент.

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