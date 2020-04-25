В Таллинне стремительно растет число диагностированных случаев коронавируса

Гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрило сказала в интервью Postimees, что сейчас новые случаи заражения, прежде всего, возникают в трудовых коллективах и семьях. Она подчеркнула, что если в Харьюмаа ситуация стабильная, то в Таллинне имеется небольшая тенденция роста, за которой департамент следит очень внимательно.

«Разумно разделять Харьюмаа и Таллинн. В Харьюмаа ситуация стабильная и достигнуто состояние плато. А в Таллинне имеется небольшая тенденция роста, - сказала Юрило. – Сейчас мы можем говорить, что столичные очаги все же не так масштабны, как, например, случай сааремааского фестиваля, где заразились 25 или даже больше человек. Да, в одном таллиннском приюте был большой очаг, но в целом стали возникать очаги по месту работы». Это значит, что если кто-то из работников заболел, то через какое-то время в коллективе заразится следующий человек, после - кто-то из членов его семьи и так далее. «Основное заражение сейчас идет в семьях и на рабочих местах», - объяснила Юрило.

Генеральный директор Департамента здоровья заверила, что за развитием ситуации в Таллинне следят очень внимательно: «Таллинн в нашем фокусе, мы следим за происходящим там. Нужно быть очень осторожными, и это также является причиной, почему мы подчеркиваем необходимость уборки в многоквартирных домах. В Таллинне люди живут плотнее, и важно, как мы, например, ведем себя в магазине. Хочу выразить благодарность торговым предприятиям, которые отделили работников от клиентов перегородками, и раздали работникам перчатки».

По мнению министра внутренних дел Марта Хельме, возникшие в Таллинне различные очаги заболевания вызывают опасения и их необходимо проанализировать.

Люди передвигаются

Если в других регионах Эстонии люди вели себя более ответственно, то в Таллинне так активно правила не соблюдают. Об этом говорят и статистические данные, что возникли различные очаги заражения. Даже если людей можно штрафовать за нарушение правил, Хельме считает, что особого толка от этого нет. «Это необходимо проанализировать и это вызывает тревогу. Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране», - заключил Хельме в интервью Postimees.

Из опубликованного вчера нового опроса Turu-uuringute выясняется, что число остающихся дома людей уменьшается: 54 процента остаются дома и выходят только в чрезвычайной ситуации (снизилось на восемь процентов), также шесть процентов находятся на карантине. Увеличилась доля передвигающихся по улицам людей (39 процентов), большинство избегает мест скопления людей и причиной для выхода на улице в основном называют поход за продуктами или лекарствами (74 процента), желание подышать свежим воздухом (62 процента) и поход на работу (42 процента).

Всего 350 пациентов

При ежедневной публикации количества новых зараженных коронавирусом в тени остается реальное количество болеющих сейчас людей. На основании составленной специалистами по анализу данных формуле, можно сказать, что во всей Эстонии около 350 пациентов с Covid-19.

Пик был в конце первой недели апреля, когда по всей Эстонии болеющих Covid-19 было 750 человек.

Если разделить Эстонию на три части — Харьюмаа, Сааремаа и другая часть Эстонии, - из динамики числа болеющих в связи с распространением коронавируса вырисовывается особый статус Сааремаа. С конца марта до середины апреля на Сааремаа каждый день было больше заболевших, чем в Харьюмаа и другой части Эстонии. В то же время последние дни число болеющих на Сааремаа держится на уровне ниже ста — за несколько недель число болеющих снизилось примерно в три раза.