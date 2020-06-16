Ушла из дома и не вернулась: полиция ищет пропавшую 13-летнюю Анну

Полиция пообщалась с близкими и знакомыми девочки, по словам которых, Анна может находиться в Нарве или Таллинне.

Рост Анны 164 см, она худощавого телосложения, у нее короткие каштановые волосы. На ней была темная футболка, джинсовая куртка, светло-синие джинсы и белые кроссовки.