Ушли из дома и не вернулись: полиция просит помощи в поисках 14-летнего Ивана и 15-летнего Карислава

Пропавший Карислав. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Насколько известно полиции, молодые люди находятся в Таллинне вместе. Полиция проверила адреса, где они могли находиться, но поиски пока не принесли результатов.

Рост Ивана 166 см, у него светлые короткие волосы. На нем были одежда черного цвета, кроссовки Vans и кепка.

Рост Карислава примерно 170 см, он пострижен налысо. На нем была черная куртка, черная кофта, спортивные штаны и темно-синие кроссовки Nike.