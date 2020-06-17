Ср, 17.06.2020
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  • Ушли из дома и не вернулись: полиция просит помощи в поисках 14-летнего Ивана и 15-летнего Карислава

Ушли из дома и не вернулись: полиция просит помощи в поисках 14-летнего Ивана и 15-летнего Карислава

Пропавший Иван.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Карислава и 14-летнего Ивана, которые ушли из дома 13 и 14 июня и до сих пор не вернулись.

Пропавший Карислав.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Насколько известно полиции, молодые люди находятся в Таллинне вместе. Полиция проверила адреса, где они могли находиться, но поиски пока не принесли результатов.

Рост Ивана 166 см, у него светлые короткие волосы. На нем были одежда черного цвета, кроссовки Vans и кепка.

Рост Карислава примерно 170 см, он пострижен налысо. На нем была черная куртка, черная кофта, спортивные штаны и темно-синие кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел Ивана или Карислава или располагает информацией об их местонахождении, связаться с Центром тревоги по номеру 112 или сообщить по электронной почте natalja.burjakova@politsei.ee.

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