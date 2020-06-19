«Желательно украинские рабочие»: законно ли в Эстонии искать сотрудников конкретной национальности?

В последнее время в СМИ активно обсуждалось тяжелое положение эстонских фермеров, которые призывали правительство как можно скорее разрешить въезд для иностранной рабочей силы, поскольку местных ресурсов просто не хватает.

Именно поэтому такое негодование у некоторых вызвало опубликованное недавно в соцсетях объявления о поиске работников для фермы в Пыльвамаа. «Желательно украинские рабочие, которые в настоящее время находятся в Эстонии», - гласит одна из строчек объявления.

ФОТО: Скриншот/Facebook

«Вот такие объявления распространяют местные фермеры. Как на это смотрит наше правительство?» - задается вопросом читательница Rus.Postimees.

Руководитель отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рут Аннус подчеркнула, что законно находящихся в Эстонии граждан третьих стран не запрещено использовать в качестве рабочей силы. «До 31 июля в сфере сельского хозяйства могут работать и те иностранные работники, которые по состоянию на 17 марта, когда были введены ограничения на пересечение границ, на законных основаниях находились в Эстонии, даже в том случае, если их максимальный срок работы в Эстонии на данный момент истек или вот-вот истечет. После 31 июля у этой иностранной рабочей силы будет время до 31 августа, чтобы организовать свой отъезд из Эстонии», - сказала Рут Аннус.

Она отметила, что прием на работу иностранной рабочей силы, как и прежде, работодатель должен зарегистрировать в Департаменте полиции и погранохраны.

Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Анна Тислер сказала, что никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам. «Это положение определено и в Законе о равном обращении, который гласит, что дискриминация по национальному или этническому признаку в Эстонии запрещена. Это в том числе касается и установления критериев отбора персонала», - уточнила она.

По словам Тислер, если человек чувствует, что он подвергся дискриминации на работе, при оказании услуг, получении образования или в других ситуациях, тогда он может обратиться за советом и помощью в канцелярию уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению. «Институция уполномоченного по равным правам создана для того, чтобы помогать людям защищать их права и предотвращать дискриминацию», - сообщила она.

Дискриминации нет

По словам уполномоченной по гендерному равноправию и равному обращению Лийзы-Ли Пакоста, при найме на работу запрещено отстранять кого-либо из кандидатов из-за их национальности. «Тем не менее, тем или иным меньшинствам или группам можно дать понять, что их призывают выставлять свою кандидатуру, - уточнила она. - Читая объявление о вакансии, человек должен понять, что ожидаются все кандидаты, но особенно к участию в конкурсе призываются представители той или иной группы: например, мужчин призывают выставлять кандидатуру на конкурс для работы в детском саду. Однако среди кандидатов надлежит выбрать того, кто лучше справится с конкретной работой».

Пакоста подчеркнула, что последнее время в прессе и в общественной дискуссии можно было регулярно слышать реплики, что украинцев или граждан Украины не ждут на работу в Эстонии. «Поэтому можно считать пропорциональным, что предприятие заявляет, что приободряет украинцев участвовать в конкурсе на эту работу, - считает Пакоста. - Исходя из этого, данное объявление о работе не является дискриминационным, однако при его составлении можно было бы четче подчеркнуть, что выставлять кандидатуру могут все желающие».