Новый поворот: бывший глава ФБР, нанятый Мартином Хельме, покидает свой пост в адвокатском бюро

Бывший гендиректор ФБР Луис Фри, работавший в нанятом Мартином Хельме адвокатском бюро Freeh, Sporkin & Sullivan покидает сферу юридических услуг и продолжит работу в консалтинговой фирме, пишет Postimees.
Фри будет заниматься управлением рисками в консалтинговой фирме AlixPartners в качестве вице-председателя и член правления.
Напомним, что бюро Sporkin & Sullivan LLP должно представлять интересы Эстонии в возбужденном в США деле с отмыванием денег. 28 июля в газете Eesti Päevaleht была опубликована статья, что один из партнеров нанятого эстонским правительством адвокатского бюро Луис Фри некогда представлял интересы российского бизнесмена Дениса Кацыву, который сам обвинялся в масштабном отмывании денег через Danske Bank. Издание называет Фри лоббистом российских интересов. Министр финансов Мартин Хельме, уполномоченный правительством ЭР заключить с юристами контракт на три миллиона долларов, отвергает конфликт интересов. Кроме того, другой случай связанный с Луисом Фри также ставит под сомнение выбор Хельме.
Делом заинтересовалась специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом, заседание состоялось в понедельник, 3 августа.
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