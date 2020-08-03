Пн, 3.08.2020
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  • Новый поворот: бывший глава ФБР, нанятый Мартином Хельме, покидает свой пост в адвокатском бюро

Новый поворот: бывший глава ФБР, нанятый Мартином Хельме, покидает свой пост в адвокатском бюро

Мартин Хельме.

ФОТО: Tairo Lutter

Бывший гендиректор ФБР Луис Фри, работавший в нанятом Мартином Хельме адвокатском бюро Freeh, Sporkin & Sullivan покидает сферу юридических услуг и продолжит работу в консалтинговой фирме, пишет Postimees.

Фри будет заниматься управлением рисками в консалтинговой фирме AlixPartners в качестве вице-председателя и член правления.

Напомним, что бюро Sporkin & Sullivan LLP должно представлять интересы Эстонии в возбужденном в США деле с отмыванием денег. 28 июля в газете Eesti Päevaleht была опубликована статья, что один из партнеров нанятого эстонским правительством адвокатского бюро Луис Фри некогда представлял интересы российского бизнесмена Дениса Кацыву, который сам обвинялся в масштабном отмывании денег через Danske Bank. Издание называет Фри лоббистом российских интересов. Министр финансов Мартин Хельме, уполномоченный правительством ЭР заключить с юристами контракт на три миллиона долларов, отвергает конфликт интересов. Кроме того, другой случай связанный с Луисом Фри также ставит под сомнение выбор Хельме.

Делом заинтересовалась специальная комиссия по контролю за государственным бюджетом, заседание состоялось в понедельник, 3 августа.

ФОТО 〉 Спецкомиссия Рийгикогу собралась без министра Хельме

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