Ср, 21.10.2020
Те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, - гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Март Хельме
Март Хельме
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Прямая трансляция ⟩ Реплика о НАТО стоила Корбу поста министра, а Хельме можно все

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу на вопросы депутатов парламента ответили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр обороны Юри Луйк ("Отечество") и министр сельской жизни Арво Аллер (EKRE).

Юри Ратас ответил на вопросы об ответственности, внешней политике, правах меньшинств, ситуации в стране и пенсионной системе.

Юри Луйк ответил на вопросы о политике в области безопасности, оборонной политике и свободах личности.

Арво Аллер ответил на вопросы о пособиях и будущем сельской жизни.

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