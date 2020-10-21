Прямая трансляция ⟩ Реплика о НАТО стоила Корбу поста министра, а Хельме можно все

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу на вопросы депутатов парламента ответили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр обороны Юри Луйк ("Отечество") и министр сельской жизни Арво Аллер (EKRE).
Юри Ратас ответил на вопросы об ответственности, внешней политике, правах меньшинств, ситуации в стране и пенсионной системе.
Юри Луйк ответил на вопросы о политике в области безопасности, оборонной политике и свободах личности.
Арво Аллер ответил на вопросы о пособиях и будущем сельской жизни.