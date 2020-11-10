Вне дома: праздник авторской французской кухни в замке Бенкендорфа в Кейла-Йоа

Крокет из трески. Это красивое блюдо может показаться простым. Но эта простота обманчива: внутри колобка-крокета-котлетки скрывается начинка из пяти компонентов. ФОТО: Ардо Кальювеэ

Третьим блюдом была хрустящая круглая котлетка из трески. Нам известно, что Александр - заядлый рыбак, и треска для этого блюда не куплена в магазине или на рынке, а поймана самим Гнутовым в чистых водах норвежских фьордов. И поймана рыбка собственноручно, и рецепт авторский: внутри хрустящего крокета – смесь сливочного масла, чеснока, фенхеля, укропа и бекона. Лежит котлетка на подушке из огуречного салата с фенхелем, а аппетитный соус похож по вкусу на голландский, но в нем отчетливо чувствуются нотки чеснока и шафрана. На фотографии видна маленькая булочка. Это не просто булочка, а пампушка из солодового хлеба с Аландских островов – деликатес из деликатесов!

Основное блюдо было опять классическим и опять французским – петух в вине, coq au vin. Автору этих строк довелось отведать (пардон за высокий штиль, но это блюдо требует к себе уважительного отношения. – Прим. В.К.) это блюдо несколько раз, в разных странах и в разных ресторанах. И, честное слово, петух в вине от Гнутова оказался самым лучшим! И это не комплимент, это - чистая правда. И я могу объяснить, почему: есть в любительстве такого высокого класса, каким славится Гнутов как кулинар, некая трепетность, притупляющаяся с годами у профессионалов, которые день за днем, месяц за месяцем, а некоторые и год за годом корпят на кухне, создавая свои шедевры.

Знакомьтесь, классика французской кухни: петух в вине! ФОТО: Ардо Кальювеэ

Есть и еще одна причина, более прозаическо-технологическая. Судите сами: петух, вернее, его ножки, мясо которых, кстати, более плотное, чем у курицы, мариновались в вине с овощами в течение суток, а затем тушились при низких температурах.

На подобных вечерах всем гостям подаются одни и те же блюда, а это значит, что все они готовятся одновременно. В хорошем ресторане такое блюдо нужно заказывать заранее, например, за один-два дня, а если вам его принесут через полчаса после того, как вы его впервые увидели в меню, это значит… Ну вы поняли! Так что гостям Александра Гнутова несказанно повезло: отменный вкус, аромат и яркая подача основного блюда украсили ужин.

Александр Гнутов и его команда. ФОТО: Ардо Кальювеэ

«Петух подан с гарниром из запеченной картошки, мини-моркови, цветной капусты, хрустящего лука и чеснока с соусом демиглас с добавлением вина, в котором варился петух. До вкуса соус доводился чесноком, прованскими травами и медом», - рассказал вдохновитель и организатор этого гастрономического праздника.

На десерт была подана сливовая тарталетка с миндалем и мороженым из крема англез с лавандой. Мы подробно не остановились на винной карте, но это, честное слово, совсем другая история. К каждому блюду подавалось вино дома Château de Saint Martin. Отметим только, что Rosé Cru Classé «Grande Réserve» Château de Saint Martin Côtes de Provence, по словам сомелье Юрия Братчика, настолько уникально, что прекрасно пьется в любое время года, а за вкусовые качества и отменный букет его любят при дворах европейских монархов.