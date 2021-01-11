Полиция просит помощи: пропал 55-летний Сергей

Сергея последний раз видели в среду, шестого января, на автовокзале Пярну, откуда он должен был выехать к близким, однако так до них и не доехал. Также мужчина не вернулся в свой дом в поселке Тоотси, а близкие не могут связаться с ним.

К настоящему моменту полиция собрала информацию у родственников и знакомых Сергея и проверила возможные места, куда он мог направиться. К сожалению, мужчину пока не нашли. Его описание было передано патрулям.

Сергей худощавый, его рост - 170 см. У него усы, а на пальцах татуировки. К сожалению, неизвестно, во что он одет.