Пн, 11.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция просит помощи: пропал 55-летний Сергей
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Полиция просит помощи: пропал 55-летний Сергей

Полиция ищет пропавшего в Пярнумаа 55-летнего Сергея.

ФОТО: Lääne prefektuur

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Пярнумаа 55-летнего Сергея.

Сергея последний раз видели в среду, шестого января, на автовокзале Пярну, откуда он должен был выехать к близким, однако так до них и не доехал. Также мужчина не вернулся в свой дом в поселке Тоотси, а близкие не могут связаться с ним.

К настоящему моменту полиция собрала информацию у родственников и знакомых Сергея и проверила возможные места, куда он мог направиться. К сожалению, мужчину пока не нашли. Его описание было передано патрулям.

Сергей худощавый, его рост - 170 см. У него усы, а на пальцах татуировки. К сожалению, неизвестно, во что он одет.

Полиция просит всех, кто видел Сергея или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 529 5786 или 112.

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