Пресс-конференция ⟩ В Таллиннской мэрии тоже прошли обыски и допросы

Ирина Донченко рассказала об эпидемиологической обстановке в стране и Таллинне, особенно подчеркнув, что вызывает озабоченность частое нарушение масочного режима в Ласнамяэ и расположенном рядом Маарду. Здесь заболеваемость очень высокая и стоит прислушаться к просьбам врачей.

Михаил Кылварт рассказал о новых мерах помощи со стороны города, в том числе о том, что теперь больным, выписывающимся из больницы, если у них нет своего транспорта, будут помогать с доставкой домой, чтобы они не пользовались общественным транспортом. Речь о ковидных больных.

Также он рассказал, что вчера КаПо провела обыски, изъятие документов и допросы и в Таллиннской мэрии. Допрошены он сам и вице-мэр Эха Вырк. Однако претензий к городу нет, обоих допрашивали в качестве свидетелей.

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