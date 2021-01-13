Ср, 13.01.2021
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Индрек Саар
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Пресс-конференция ⟩ В Таллиннской мэрии тоже прошли обыски и допросы

Михаил Кылварт.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В пресс-конференции Таллиннской горуправы на русском языке, которая прошла сегодня, приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко.

Ирина Донченко рассказала об эпидемиологической обстановке в стране и Таллинне, особенно подчеркнув, что вызывает озабоченность частое нарушение масочного режима в Ласнамяэ и расположенном рядом Маарду. Здесь заболеваемость очень высокая и стоит прислушаться к просьбам врачей. 

Михаил Кылварт рассказал о новых мерах помощи со стороны города, в том числе о том, что теперь больным, выписывающимся из больницы, если у них нет своего транспорта, будут помогать с доставкой домой, чтобы они не пользовались общественным транспортом. Речь о ковидных больных.

Также он рассказал, что вчера КаПо провела обыски, изъятие документов и допросы и в Таллиннской мэрии. Допрошены он сам и вице-мэр Эха Вырк. Однако претензий к городу нет, обоих допрашивали в качестве свидетелей. 

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Подробности читайте и смотрите ниже.

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