Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кохтла-Ярве Роберта

Вчера встревоженные родственники сообщили в центр тревоги о пропавшем Роберте, с которым последний раз общались 25 декабря прошлого года. В тот день Роберту пришлось ехать на автобусе на работу в волость Алутагузе, но он не добрался до места назначения, и местонахождение Роберта до сих пор неизвестно.

Полиция проверила возможные места, куда мог бы пойти Роберт. Полиция также собрала информацию у знакомых, друзей и родственников этого человека, но, к сожалению, найти его пока не удалось.

У Роберта лысина, он спортивного телосложения, рост около 160 см. Насколько известно, на нем была черная одежда, а на голове - черная шапка.