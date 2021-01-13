Ср, 13.01.2021
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Мартин Хельме
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  • Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кохтла-Ярве Роберта
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Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кохтла-Ярве Роберта

Роберт

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Кохтла-Ярве 50-летнего Роберта.

Вчера встревоженные родственники сообщили в центр тревоги  о пропавшем Роберте, с которым последний раз общались 25 декабря прошлого года. В тот день Роберту пришлось ехать на автобусе на работу в волость Алутагузе, но он не добрался до места назначения, и местонахождение Роберта до сих пор неизвестно.

Полиция проверила возможные места, куда мог бы пойти Роберт. Полиция также собрала информацию у знакомых, друзей и родственников этого человека, но, к сожалению, найти его пока не удалось.

 У Роберта лысина, он спортивного телосложения, рост около 160 см. Насколько известно, на нем была черная одежда, а на голове - черная шапка.

Полиция просит всех, кто видел Роберта или у кого есть информация о его местонахождении, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112 или написать по адресу taavi.unuks@politsei.ee.

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