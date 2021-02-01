Март Хельме: нельзя считать себя экспертами по России, не зная русского

– И как же быть? Идти против зеленого ветра?

– Да, нет же. Постепенно этот сектор так или иначе свернется. Но происходящее нужно компенсировать за счет капиталовложений, строительства новых заводов, производства сланцевого масла и т.д. Это позволит энергетикам переключиться на другие области, сохранив при этом свой статус и рабочие места. Отмечу, что данные проблемы не сбалансировать европейскими деньгами.

– Рассчитываете ли вы на поддержку русскоязычных избирателей?

– Не думаю, что русские полюбят меня и нашу партию просто так. Люди – прагматики. Они оценивают высказывания и действия политиков. 159

Смею утверждать, что до сих пор мы занимались вопросами Ида-Вирумаа и сохраняли там рабочие места, насколько это было возможно. Мы озабочены проблемами региона.

Вопрос не только в Крыме и в отношениях с Россией. Это и вопрос энергетической независимости Эстонии, и налоговых поступлений. Если Ида-Вирумаа приносит в госказну огромные деньги, просто глупо всё это закрывать. 159

– Может ли EKRE в чем-то заменить русскоязычным избирателям Центристскую партию?

– В течение 30 лет у нас очень много говорилось об интеграции, но из этого ничего не вышло. Очевидно лишь то, что и эстонцы, и русские хотят, чтобы Эстония была Эстонией, сохранилась как страна. И в этом смысле для многих жителей Нарвы или Силламяэ EKRE может стать альтернативой.

– Чуть более двух лет назад вы заявляли в этой студии, что предпочли бы сохранить русскую школу. Как вы оцениваете перспективы русской школы в Эстонии при нынешней коалиции?

– Думаю, что реформисты сделали в этом вопросе большой шаг назад. Еще пару месяцев назад они требовали в большом зале Рийгикогу принятия законопроекта о переводе русских школ на эстонский. Теперь они говорят, что, да, действительно, государство к этому еще не готово, нужно выделить больше денег, мол, давайте притормозим процесс перехода.

Мы сказали то же самое уже два года назад: мы не готовы, нужно увеличить финансирование, заниматься подготовкой кадров, учебных материалов и т.д. Правительство Ратаса выделило 8,5 миллионов евро, чтобы решить эти вопросы и найти выход из тупика. Поживем-увидим!

– Принято считать, что у нас только центристы отстаивают русскую школу. Ваша оценка их новой позиции?

– Позиция центристов осталась приблизительно такой же. У них нет пространства для маневров. В Таллинне они при власти, и здесь же – самое большое количество русских школ. Кылварт и власти Таллинна вряд ли предпримут какие-то резкие шаги в этой области.

Статус-кво русской школы пока сохранится, как того и хотят центристы. 159

– Как вы оцениваете новое Коалиционное соглашение ваших бывших партнеров-центристов с Партией реформ? Что бы вы выделили в этом соглашении?