Пн, 1.02.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Март Хельме: нельзя считать себя экспертами по России, не зная русского
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Март Хельме: нельзя считать себя экспертами по России, не зная русского

  • Не думаю, что русские полюбят меня и партию EKRE просто так
  • Очень многие русские поняли, что центристы их просто предали
  • Русских раздражает гей-повестка, которую поддерживают центристы
  • Стоит ли ждать, чтобы Ида-Вирумаа превратился в Крым?

Как бывший партнер центристов по правительству – партия EKRE – оценивает новый Коалиционный договор, перспективы русской школы и настроения русскоязычных избирателей?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-председатель оппозиционной партии EKRE, экс-министр внутренних дел Март Хельме

Выдержки из беседы:

– Недавно группа эстонских журналистов и аналитиков во главе с Прийтом Хыбемяги объявили, что русский язык эстонским детям не стоит учить, потому что Россия – недружественная страна. Вы разделяете эту позицию?

– (Смеется). Меня очень сильно критиковали за то, что якобы я сую свой нос во внутренние дела других государств. Я не хочу давать оценок тому, насколько дружелюбна Россия к Эстонии или недружелюбна. Ясно то, что между нашими странами есть разногласия. Что касается русского языка, то я сказал бы следующее (смотрите видео начиная с 7.30прим.ред.).

Если Эстония в течение 30 лет говорит о том, что именно мы являемся экспертами по России, то как же здесь обойтись без знания русского языка?

Нельзя быть экспертами по России, не зная русского.

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– Врага надо знать в лицо?

– Почему врага? Россия – крупная страна, глобальный игрок, сосед Эстонии.

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Если мы будем хорошо знать, что происходит во внутренней политике России, как это может влиять на отношения с ЕС, США, НАТО и Северными странами, то будем более четко представлять, какую политику нужно проводить нам самим.

Это было бы странно, если бы мы в Эстонии вдруг сказали, что больше не будем учить русский язык. Это означало бы, что мы пытаемся сказать, что будто бы России для нас не существует. Но Россия существует!

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– Заметно, что в последнее время тон русскоязычных комментариев резко потеплел по отношению к EKRE. Как вы думаете, почему?

– Очень многие русские поняли, что центристы их предали. В первую очередь это касается моральных ценностей. Русских раздражает гей-повестка, которую начала поддерживать Центристская партия.

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EKRE, как известно, придерживается в этом вопросе совсем другой позиции.

Во-вторых, центристы начали поддерживать зеленую повестку ЕС, и это тоже влияет на настроения. Жители Ида-Вирумаа боятся, что в регионе вообще прикроют весь энергетический сектор, люди лишатся заработка и гордого статуса энергетика.  

– Вы сами довольно мрачно оцениваете перспективы Ида-Вирумаа?

– Да, без гибкого и умного подхода к проблемам региона, который бы означал, что сланцевый и энергетический сектор нельзя закрывать сразу и резко, Северо-восток ждут проблемы.

В Ида-Вирумаа может разразиться социальная катастрофа. Я даже высказал мнение в присутствии Каи Каллас в Рийгикогу: неужели вы ждете, чтобы Ида-Вирумаа превратился в Крым?

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Жители региона видят, что за рекой – на российской стороне – и шахты работают, и электричество производится, и порты задействованы. А что делать нашим жителям? Жить на мизерные пособия?  

– Вы действительно верите, что Ида-Вирумаа может превратиться в Крым?

– Может, я немного и преувеличиваю, но надо понимать, что население Ида-Вирумаа – преимущественно русскоязычное, и здесь нужно проявлять осторожность и не оскорблять этих людей.

– И как же быть? Идти против зеленого ветра?

– Да, нет же. Постепенно этот сектор так или иначе свернется. Но происходящее нужно компенсировать за счет капиталовложений, строительства новых заводов, производства сланцевого масла и т.д. Это позволит энергетикам переключиться на другие области, сохранив при этом свой статус и рабочие места. Отмечу, что данные проблемы не сбалансировать европейскими деньгами.

– Рассчитываете ли вы на поддержку русскоязычных избирателей?

– Не думаю, что русские полюбят меня и нашу партию просто так. Люди – прагматики. Они оценивают высказывания и действия политиков.

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Смею утверждать, что до сих пор мы занимались вопросами Ида-Вирумаа и сохраняли там рабочие места, насколько это было возможно. Мы озабочены проблемами региона.

Вопрос не только в Крыме и в отношениях с Россией. Это и вопрос энергетической независимости Эстонии, и налоговых поступлений. Если Ида-Вирумаа приносит в госказну огромные деньги, просто глупо всё это закрывать.

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– Может ли EKRE в чем-то заменить русскоязычным избирателям Центристскую партию?

– В течение 30 лет у нас очень много говорилось об интеграции, но из этого ничего не вышло. Очевидно лишь то, что и эстонцы, и русские хотят, чтобы Эстония была Эстонией, сохранилась как страна. И в этом смысле для многих жителей Нарвы или Силламяэ EKRE может стать альтернативой.

– Чуть более двух лет назад вы заявляли в этой студии, что предпочли бы сохранить русскую школу. Как вы оцениваете перспективы русской школы в Эстонии при нынешней коалиции?

– Думаю, что реформисты сделали в этом вопросе большой шаг назад. Еще пару месяцев назад они требовали в большом зале Рийгикогу принятия законопроекта о переводе русских школ на эстонский. Теперь они говорят, что, да, действительно, государство к этому еще не готово, нужно выделить больше денег, мол, давайте притормозим процесс перехода.

Мы сказали то же самое уже два года назад: мы не готовы, нужно увеличить финансирование, заниматься подготовкой кадров, учебных материалов и т.д. Правительство Ратаса выделило 8,5 миллионов евро, чтобы решить эти вопросы и найти выход из тупика. Поживем-увидим!

– Принято считать, что у нас только центристы отстаивают русскую школу. Ваша оценка их новой позиции? 

– Позиция центристов осталась приблизительно такой же. У них нет пространства для маневров. В Таллинне они при власти, и здесь же – самое большое количество русских школ. Кылварт и власти Таллинна вряд ли предпримут какие-то резкие шаги в этой области.

Статус-кво русской школы пока сохранится, как того и хотят центристы.

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– Как вы оцениваете новое Коалиционное соглашение ваших бывших партнеров-центристов с Партией реформ? Что бы вы выделили в этом соглашении? 

– Такому туманному тексту практически невозможно дать оценку. Трудно выделить какие-то цели реформистов и центристов. Правительство формировалось в спешке, и если бы они начали спорить по острым вопросам… Как сказал мне Ратас, у нас сотрудничество было хорошим и мы могли бы его продолжать. Думаю, что реформисты очень боялись спора по острым вопросам – русскоязычному образованию и т.д. Центристы могли бы им сказать, что продолжат сотрудничество с прежними партнерами по правительству.

Думаю, что обе стороны нервничали, поэтому договор получился таким туманным.

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– Партия EKRE со своей настойчивостью, в т.ч. в вопросе референдума о браке, оказалась за бортом правительства. Насколько закономерен такой итог?

– Оглядываясь назад могу сказать, что два года – это привычный срок для многих правительств Эстонии. Это нормально, что мы почти два года были в правительстве и добились там довольно многого. Снизили цены, налоги и вышли с разными инициативами в МВД, которое я возглавлял.

Пару дней назад я встречался с Юри Ратасом, мы обсуждали будущее и оба сошлись во мнении, что многого бы хотелось добиться еще, но… получилось, как получилось.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Март Хельме – о перспективах новой коалиции и русских избирателях / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees/
  • Партия EKRE со своей настойчивостью, в т.ч. в вопросе референдума о браке, недавно оказалась за бортом правительства. Насколько закономерен такой итог?
  • Как EKRE оценивает новое Коалиционное соглашение своих бывших партнеров-центристов с Партией реформ?
  • Чуть более двух лет назад Март Хельме заявил в студии Postimees, что предпочел бы сохранить русскую школу. Как политик оценивает перспективы русской школы в Эстонии?
  • Недавно в Эстонии группа журналистов и аналитиков во главе с Прийтом Хыбемяги объявили, что русский язык эстонским детям не стоит учить, потому что Россия – недружественная страна. Разделяет ли Март Хельме эту позицию?
  • Заметно, что в последнее время тон русскоязычных комментариев резко потеплел по отношению к EKRE. Почему? 
  • Бывшие партнеры EKRE по правительству объяснили усиливающийся кризис с нехваткой специалистов отчасти неудачной миграционной политикой. Нужно ли ее продолжать?
  • Что может измениться в миграционной политике? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

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