Март Хельме: нельзя считать себя экспертами по России, не зная русского

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-председатель оппозиционной партии EKRE, экс-министр внутренних дел Март Хельме.
– Недавно группа эстонских журналистов и аналитиков во главе с Прийтом Хыбемяги объявили, что русский язык эстонским детям не стоит учить, потому что Россия – недружественная страна. Вы разделяете эту позицию?
– (Смеется). Меня очень сильно критиковали за то, что якобы я сую свой нос во внутренние дела других государств. Я не хочу давать оценок тому, насколько дружелюбна Россия к Эстонии или недружелюбна. Ясно то, что между нашими странами есть разногласия. Что касается русского языка, то я сказал бы следующее (смотрите видео начиная с 7.30 – прим.ред.).
Если Эстония в течение 30 лет говорит о том, что именно мы являемся экспертами по России, то как же здесь обойтись без знания русского языка?
Нельзя быть экспертами по России, не зная русского.
– Врага надо знать в лицо?
– Почему врага? Россия – крупная страна, глобальный игрок, сосед Эстонии.
Если мы будем хорошо знать, что происходит во внутренней политике России, как это может влиять на отношения с ЕС, США, НАТО и Северными странами, то будем более четко представлять, какую политику нужно проводить нам самим.
Это было бы странно, если бы мы в Эстонии вдруг сказали, что больше не будем учить русский язык. Это означало бы, что мы пытаемся сказать, что будто бы России для нас не существует. Но Россия существует!
– Заметно, что в последнее время тон русскоязычных комментариев резко потеплел по отношению к EKRE. Как вы думаете, почему?
– Очень многие русские поняли, что центристы их предали. В первую очередь это касается моральных ценностей. Русских раздражает гей-повестка, которую начала поддерживать Центристская партия.
EKRE, как известно, придерживается в этом вопросе совсем другой позиции.
Во-вторых, центристы начали поддерживать зеленую повестку ЕС, и это тоже влияет на настроения. Жители Ида-Вирумаа боятся, что в регионе вообще прикроют весь энергетический сектор, люди лишатся заработка и гордого статуса энергетика.
– Вы сами довольно мрачно оцениваете перспективы Ида-Вирумаа?
– Да, без гибкого и умного подхода к проблемам региона, который бы означал, что сланцевый и энергетический сектор нельзя закрывать сразу и резко, Северо-восток ждут проблемы.
В Ида-Вирумаа может разразиться социальная катастрофа. Я даже высказал мнение в присутствии Каи Каллас в Рийгикогу: неужели вы ждете, чтобы Ида-Вирумаа превратился в Крым?
Жители региона видят, что за рекой – на российской стороне – и шахты работают, и электричество производится, и порты задействованы. А что делать нашим жителям? Жить на мизерные пособия?
– Вы действительно верите, что Ида-Вирумаа может превратиться в Крым?
– Может, я немного и преувеличиваю, но надо понимать, что население Ида-Вирумаа – преимущественно русскоязычное, и здесь нужно проявлять осторожность и не оскорблять этих людей.