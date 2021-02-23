Карта ⟩ Департамент транспорта объявил о тяжелых погодных условиях

Фиолетовое - ледяной дождь, синее - дождь. ФОТО: Teeilmakeskus

Движение нарушено на всех государственных шоссе во всех уездах, с 13 часов во вторник Департамент транспорта объявил о тяжелых погодных условиях, сообщил пресс-секретарь департамента.

Продолжаются работы по уборке снега и льда, но часть государственных шоссе может быть труднопроходимой. Департамент просит водителей быть крайне осторожными и по возможности отложить поездку. Водителей тяжелого автотранспорта просят по возможности дождаться лучших погодных условий на парковке.