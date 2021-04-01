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Российские войска после окончания учений не спешат покидать приграничные районы с Украиной, утверждает New York Times со ссылкой на американских военных. Ждать ли эскалации конфликта на востоке Украины?

Российские войска после окончания учений не спешат покидать приграничные районы с Украиной, утверждает New York Times со ссылкой на американских военных. Одновременно в российских социальных сетях начали массово появляться сообщения о переброске техники к российско-украинской границе и в аннексированный Россией в 2014 году Крым.

Американские оценки того, сколько дополнительных войск скопилось у границы, расходятся. Один из источников издания сказал, что речь идет примерно о четырех тысячах военнослужащих.

По данным украинского генштаба, вдоль украинской границы по состоянию на 30 марта удерживается 28 батальонно-тактических групп российских вооруженных сил. Однако, отмечает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, в ближайшее время ожидается "дополнительное сосредоточение до 25 батальонно-тактических групп противника".

Правда, здесь нужно учесть, что в это количество украинцы вписывают не только войска в сопредельных Брянской, Воронежской и Ростовской областях России, но и части, дислоцированные в аннексированном Крыму.

На фоне участившихся обстрелов в Донбассе эксперты вновь говорят о возможном размораживании конфликта на востоке Украины.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая 1 апреля на вопрос, с чем связано наращивание российского военного присутствия на границах с Украиной и в Крыму, заявил, что Российская Федерация перемещает вооруженные силы по своей территории по своему усмотрению и это "не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".

По словам Пескова, Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. "Что касается участия российских войск в конфликте на территории Украины, российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают, это является исключительно внутриукраинским конфликтом", - повторил он неизменную позицию Кремля с 2014 года.

На уточняющий вопрос, не окажутся ли вдруг перебрасываемые к границе военные "отпускниками", которые "по велению сердца" отправятся помогать самопровозглашенным республикам Донбасса, Песков еще раз повторил, что российские войска никогда не принимали и не примут участия в войне на востоке Украины. Этот тезис неоднократно опровергался в 2014 и 2015 годах журналистами, активно освещавшими эту войну.

Что говорят в Киеве

В украинском информпространстве информация о скоплении российских войск вблизи границы до последнего времени фактически отсутствовала. Впрочем, констатация того, что объявленное в июле прошлого года перемирие в Донбассе фактически не работает, уже давно стало общим местом в заявлениях представителе украинской власти.

Внимание широкой общественности оказалось привлечено к Донбассу после того, как 26 марта вблизи Горловки погибли четверо украинских военнослужащих. Это были самые большие единовременные потери украинских сил за довольно продолжительное время, и в связи с этим инцидентом в Верховную Раду был вызван главком ВСУ Руслан Хомчак.

Его доклад начинался с информации о том, что Россия наращивает вооруженные силы у украинских границ. Правда, нельзя сказать, что эта информация всколыхнула украинское общество: о докладе Хомчака СМИ упоминали в другом, скорее, ироничном контексте.

Прямо во время его доклада депутат от правящей партии "Слуга народа" Анна Колесник со своего телефона написала некоему собеседнику сообщение с текстом: "Слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны". Сообщение было сфотографировано парламентскими журналистами и вызвало бурю возмущенных комментариев.

И хотя позже Колесник заявила, что таким образом обсуждала со знакомым планы на майские праздники, многие наблюдатели трактуют его именно как страх соратников Зеленского перед началом большой войны.

Судя по опубликованному в среду интервью Руслана Хомчака программе "Бацман", в ближайшее время украинские военные эскалации конфликта в Донбассе не ожидают.

"Есть ли сегодня непосредственная угроза, что завтра утром мы проснемся - и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает обстановку так, что завтра ее не будет. Потому что для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия произойти со стороны Российской Федерации, на территориях, которые не подконтрольны временно нашей власти. Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны были бы произойти. Но, конечно, угроза существует", - заявил Хомчак.

Официальный Киев отвергает возможность решения конфликта в Донбассе силовым путем. Более того, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что в ходе последнего раунда минских переговоров предложил России объявить новое перемирие с полуночи 1 апреля. Однако, по его словам, российская сторона не поддержала это предложение.

Сообщения СМИ из России и самопровозглашенных республик о подготовке украинскими вооруженными силами масштабного наступления в Донбассе в Киеве традиционно считаются информационными вбросами.

Впрочем, в уже упомянутом интервью программе "Бацман" генерал Хомчак заявил, что наступление украинской армии на востоке Украины является "возможным": по его словам, "мы должны быть готовы и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия".

Переговоры начальников штабов

31 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли по телефону поговорил с начальником генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, подчеркнули в российском министерстве обороны.

Обе стороны предоставили мало подробностей разговора между генералами, но звонок прозвучал после того, как Руслан Хомчак заявил в украинском парламенте, что Россия наращивает вооруженные силы у своих границ, создавая угрозу безопасности страны, обращает внимание агентство Рейтер.

Согласно заявлению американской стороны, Милли и Герасимов "обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес". Это далеко не первый их разговор.

Милли 31 марта поговорил и со своим украинским коллегой. Об этом разговоре тоже известно крайне мало. Украинский генштаб заявил, что генерал Хомчак проинформировал собеседника "о текущей ситуации с безопасностью в Украине и вокруг ее границ". Отдельно в Киеве отметили, что генерал Милли "подтвердил незыблемую поддержку Соединенными Штатами Америки суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины в международно признанных границах".

Пентагону известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО, заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби, отвечая на вопрос, по какой причине генерал Милли звонил в Россию и на Украину.

"Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения соглашения о режиме прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года, - сказал он. - Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации".

"Кроме того, нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины. Мы обсуждаем наши опасения в связи с ростом напряженности и нарушениями режима прекращения огня с союзниками по НАТО", - добавил представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос о непроверенных видео, которые, "похоже", показывают, как большое количество российской военной техники перемещается в Крым, Кирби сказал, что он не может подвердить достоверность таких сообщений. А на вопрос, может ли Россия готовиться к новому вторжению, ответил: "Очевидно, мы не хотим больше видеть нарушений на территории Украины".

Что писала New York Times

30 марта издание New York Times опубликовало статью о резком обострении конфликта на востоке Украины и "вдоль де-факто границы между двумя странами на перешейке Крымского полуострова".

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"На прошлой неделе Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с возможного кризиса до потенциально неминуемого кризиса - самого высокого уровня - в ответ на развертывание дополнительных российских войск", - пишет издание.

Нагнетание напряжения на линии соприкосновения на Донбассе отметил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Некоторые официальные лица полагают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены больше, полагая, что намерения господина Путина неясны и что операция, направленная на испытание нового президента, может быстро перерасти в нечто более зловещее, - пишет New York Times. - По словам нынешних и бывших официальных лиц, недавние вспышки насилия на востоке Украины и наращивание войск могут стать для Москвы способом измерить приверженность администрации Байдена Украине".

При этом в конце марта в соцсетях несколько раз появлялись видео и фото российской техники вне военных полигонов. В частности, эшелон с бронетранспортерами, бронеавтомобилями "Тигр" и армейскими "Камазами" пользователи заметили в Ростовской области, "близ границы с Украиной". Также в сеть попало видео переброски танков и бронетранспортеров по Крымскому мосту. Ранее военные автомобили были замечены под Ростовом на трассе М4 "Дон".

Российские военные не связывают перемещения техники и людей с ситуацией на Донбассе и объясняют это "контрольной проверкой" после зимнего периода. Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, она будет нацелена на отработку целого спектра учебно-боевых задач "по обороне российского Причерноморья, включая Крым".

Корреспондент Русской службы Би-би-си обзвонил нескольких знакомых фермеров в Матвеево-Курганском, Неклиновском и Чертковском районах Ростовской области - эти территории непосредственно граничат с Украиной и самопровозглашенными республиками. Однако опрошенные собеседники не заметили за последнее время никакой активности военных. Передвижения техники или армейских частей они тоже не видели.

У передвижений российских войск частично может быть и более прозаическое объяснение. 25 марта на заседании коллегии министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что до конца 2021 года 56-я бригада Воздушно-десантных войск (ВДВ) станет десантно-штурмовым полком с дислокацией в крымской Феодосии.