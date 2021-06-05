Пожалуй, именно остовы затонувших несколько столетий назад судов являются материальными символами новых жилых кварталов Кадриорга, выросших на месте Луна-парка. Не случайно к старым корабельно-морским названиям улиц прибавились новые, Кийкри и Пикксильма, на которых вместо заросших высокой травой пустырей теперь стоят красивые новые дома.

Между Нарвским шоссе и Рейди-теэ достаточно места, чтобы, сохранив и природное, и историческое озеленение, разместить несколько жилых комплексов. Ставшие отличным помощником при сборе материала для статей этой рубрики Google Maps глубоко в прошлое по понятным причинам не заглядывают, но иногда дают возможность перенестись на десяток лет назад. Вот так выглядела в 2011 году улица Пикксильма, вернее, то место, где она сейчас проложена.

2011 год. ФОТО: Google Maps

Сейчас на этом месте находится жилой комплекс «Тиволи», названный так в честь парка аттракционов, который находился здесь, к большому удовольствию таллиннцев, много лет назад, начиная с конца семидесятых. По крайней мере, когда еще в 2002 году стало известно, что тут построят жилые дома, горожане были не слишком-то этому рады. Об этом свидетельствуют комментарии на русскоязычной половине первого эстонского портала на русском языке - Delfi. Если интересно, поищите, они сохранились.

2019. ФОТО: Google Maps

Но, как известно, от создания детальной планировки до ее утверждения могут пройти годы. Вот и на этот раз - сегодня на дворе 2021-й, а проект Tivoli, развитием которого занималась фирма Metro Capital, закончен и распродан всего лет пять назад. Во вторичной продаже сейчас находится всего одна квартира, но и по ней можно понять: это - хорошая работа архитекторов и строителей.

Дом по адресу Пикксильма, 2/2. Вестибюль дома и балкон выставленной на продажу квартиры. ФОТО: kv.ee / Вера Копти

Автор проекта - известный архитектор Ханно Гроссшмидт из бюро HG Arhitektuur. Строила микрорайон компания Nordecon.

В объективе Подзорной трубы

Фирма Metro Capital не остановилась на достигнутом. Следующим ее объектом стал находящийся теперь рядом с «Тиволи» жилой комплекс из четырех домов с несколько тяжеловесным для русского слуха и понимания названием - Kiikri Residentsid. Особенно смущает множественное число, но, впрочем, домов много, квартир в них еще больше, так что с «Резиденциями Подзорной трубы» смириться все-таки можно. Но может быть, вам больше понравится быть резидентом в «Резиденции Бинокля»? В любом случае, морская тематика выдержана, а слова kiiker и pikksilm, в сущности, являются синонимами.

Но и с резиденциями тоже покончено, дома построены и заселены в 2019 году. Не обошлось и без приятного события: проект Kiikri Residentsid занял первое место в номинации жилой застройки на конкурсе Baltic Real Estate Awards 2020. Это — первый эстонский объект, удостоенный столь высокой награды.

По словам Айна Кивисаара, руководителя Metro Capital, получение этой награды является большой честью и особенно важно, так как победа в категории жилищного строительства Эстонии досталась впервые. «Это настоящий знак качества для всего нашего сектора недвижимости и, конечно же, большое признание нашей многолетней работы. Поскольку жилой комплекс Kiikri Residentsid проходил в финал конкурса в течение двух лет, полученная награда свидетельствует о том, что это хорошо продуманный и цельный проект».

Kiikri Residentsid - общий план жилого комплекса. ФОТО: Metro Capital.

Генеральный подрядчик строительства - Kiikri Ehitus. Главный архитектор Kiikri Residentsid Иллимар Труверк, член Эстонского союза архитекторов и партнер бюро Arhitekt11, отметил, что Kiikri Residentsid создан представителями школы вневременного и солидного дизайна. По его словам, целью проектировщиков было создание актуального и свежего решения не только для своего времени, но и на несколько десятилетий вперед. А мы крутанем колесо времени Google Maps назад. В 2014 году здесь было чисто поле.

2014 год: будущая улица Кийкри. ФОТО: Google Maps

Итого в жилом квартале Кийкри построено восемь многоквартирных домов. Теперь здесь опять идет активное строительство. Проект квартала завершается возведением двух пятиэтажных домов - Восточного и Западного - под общим названием Kiikri 6. Это должно стать последним этапом в одной из самых крупных в Эстонии инвестиций: в весь проект вложено около 50 миллионов евро.

Так будут выглядеть дома последнего этапа квартала Кийкри. ФОТО: Metro Capital.

Новые здания строятся на самом близком к морю участке квартала. Metro Capital завершает девелоперскую деятельность на этом месте. Или пока завершает? Жизнь покажет.

На стройплощадке Западного дома

Cтроительство последнего этапа началось в ноябре прошлого года, и первый дом будет готов весной 2022-го. «Сегодняшний рынок недвижимости столицы довольно активен. На квартиры в прибрежной зоне квартала Кийкри, располагающегося в начале променада Рейди-теэ, постоянно был большой спрос. Поэтому настало время для финального аккорда практически семь лет длившегося проекта», — сказал Айн Кивисаар.

На стройплощадке Западного дома микрорайона Кийкри. ФОТО: Вера Копти.

Сейчас достраивается один и активно строится второй дом из парного проекта Kiikri 6. Созвучную с морскими пейзажами, морским духом и приморскими традициями архитектурную концепцию создали архитекторы из PIN Arhitektid.

«Динамичная обстановка набережной с постоянно движущимися кораблями, волнами и людьми отражается в прерывистой линии перил балконов, которые напоминают гребни волн. Дома Kiikri 6 созданы для диалога с другими зданиями на той же улице. Мы сместили квартиры относительно друг друга таким образом, чтобы из каждой квартиры можно было видеть море», — сказал архитектор и партнер PIN Arhitektid Неэме Тиймус.

В двух домах будет 86 квартир — от одно- до пятикомнатных — и четыре коммерческих площади. На последнем этаже будут расположены эксклюзивные пентхаусы. На террасах некоторых квартир можно будет установить, с ума сойти, массажные ванны.

Квартал затонувших кораблей

Удивительное все-таки место выбрано для строительства этого жилого комплекса! За время строительства здесь было найдено семь остовов старинных кораблей! Почти семь лет работы строителей - и семь раскопок, семь удивительных событий. Сам факт, что старинный корабль не качается на волнах на раздутых парусах, а покоится в толще земли, уже впечатляет.

По словам археолога Антса Краута, найденный на Кийкри, 6 остов является седьмым историческим деревянным кораблем, обнаруженным в этом районе.

«Вероятно, это был корабль, построенный в середине 1700-х годов, точный возраст которого можно будет определить после исследования образцов древесины. Надземная часть выкопанного остова составляет 13,5 метров в длину и до 4 метров в ширину», — сказал Краут.

«Остов был обнаружен на глубине около четырех метров. Он был засыпан золой, строительным и бытовым мусором, которые были вывезены сюда при обустройстве прибрежной части Кадриорга в 1930-х годах. Да и морская вода в начале ХХ века достигала этого места».

«Такие находки обычно оставляют на своем месте и засыпают землей. Так будет и с остовом корабля, обнаруженным на Кийкри, 6. Такая древесина недолго хранится на воздухе. Все тщательно задокументировано и будет сохранено для следующих поколений», — сказал археолог. Однако остов одного из кораблей, найденных на стройплощадке Кийкри, экспонируется в Морском музее.

Об этом археолог рассказал на мероприятии по закладке краеугольного камня. Небольшой фрагмент корабля все-таки оставили на поверхности. На память.

Фрагмент средневекового корабля, найденного на стройплощадке Кийкри 6. ФОТО: Марек Метслайд

А в капсулу, которую забетонировали в фундаменте нулевого этажа, вложили, кроме свежей газеты, проекта дома и сувениров, огромный корабельный гвоздь, найденный в ходе раскопок.