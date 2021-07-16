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  • Полиция разыскивает пропавшего на Сааремаа Алара

Полиция разыскивает пропавшего на Сааремаа Алара

Пропавший Алар. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи, чтобы установить местонахождение 39-летнего Алара, ушедшего из своего дома в деревне Мустъяла на Сааремаа.

Вчера, 15 июля, центр тревоги получил сообщение от встревоженного члена семьи, по словам которого, вечером Алар ушел из дома в неизвестном направлении и с ним невозможно связаться.

Описание мужчины передано всем патрулям в районе. Полицейские собрали информацию у близких мужчины и проверили места, где он может находиться, но до сих пор найти его не удалось. К поискам привлечена и служебная собака.

Алар примерно 186 см ростом, среднего телосложения. У него короткие светло-каштановые волосы. На нем была коричневая зимняя куртка с черным капюшоном, белая рубашка, голубые джинсы и обувь «Adidas».

Полиция просит всех, кто видел Алара или имеет сведения о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

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