Полиция разыскивает пропавшего на Сааремаа Алара

Вчера, 15 июля, центр тревоги получил сообщение от встревоженного члена семьи, по словам которого, вечером Алар ушел из дома в неизвестном направлении и с ним невозможно связаться.

Описание мужчины передано всем патрулям в районе. Полицейские собрали информацию у близких мужчины и проверили места, где он может находиться, но до сих пор найти его не удалось. К поискам привлечена и служебная собака.

Алар примерно 186 см ростом, среднего телосложения. У него короткие светло-каштановые волосы. На нем была коричневая зимняя куртка с черным капюшоном, белая рубашка, голубые джинсы и обувь «Adidas».