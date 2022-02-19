Лицо недели ⟩ Свобода с запахом анархии от Варро Вооглайда

На этой неделе он отличился дважды. Сначала республика задохнулась от возмущения, послушав, что говорил Вооглайд о своем отношении к Эстонии и ее суверенитету. Сложно себе представить одобрительную реакцию со стороны хотя бы коренного населения на те высказывания, которые позволил себе человек, так ожесточенно стремящийся к свободе и называющий себя истинным патриотом.

Лавина негодования, прокатившаяся по стране, и подхваченная одобрением тех, кто свободы тоже хочет, но право на независимость государства не очень-то ценит, вылилась в апогей в виде очередной возмутительной выходки на очередной же акции протеста. На сей раз досталось нашему коллеге — журналисту Postimees Сандеру Пунамяэ, который выполнял редакционное задание на митинге и хотел взять интервью у Вооглайда и собравшихся.

В какой-то момент Вооглайд как официальный организатор собрания, потребовал от Сандера убраться с мероприятия. К требованию заткнуть журналисту рот он призвал и полицию. А разгоряченная смелостью своего трибуна толпа скандировала: «Вон! Вон!»

Очевидно, что Варро Вооглайд вписывает свое имя в историю страны. Активный борец за свободу и права человека попал в струю настроения народа, со всех площадок крича о том, что волнует многих. Безусловно, люди устали от ограничений, а отрезанность части общества от общественной жизни напрягает и злит. Безусловно, семейные ценности должны сохранятся. Безусловно, страна не может бесконечно жить в ограничениях и ходить строем. Но почему все это должно сопровождаться хамством, оскорблениями, радикальными выплесками гнева и призывами к насилию?

На осеннем митинге Вооглайд вызвал волну оскорблений, обрушенную массами на медицинских работников. Именно там врачей назвали грязью и убийцами. В это время ковидные отделения были забиты до отказа, а те самые медицинские работники, измученные работой и нервным напряжением боролись, вытаскивали, сутками дежурили у кроватей умирающих людей.

Недавняя акция, сопряженная с негодованием по поводу резко выросших счетов за коммуналку, обрушила негодование на головы полиции, которая следила за порядком и защищала тот же народ от необдуманных поступков, нанесения травм себе и окружающим. И опять — грязь, оскорбления, призывы к насилию.

В среду грязью окатили журналистов.

Является ли то, к чему призывает Варро Вооглайд, борьбой за свободу? Сомнительно. Это больше похоже на анархию, когда свобода подразумевает полный отказ от установленных правил и жизнь по собственному усмотрению. Есть ли у такой свободы будущее? Нет, поскольку она приведет к хаосу и беспорядкам. Должно ли общество переживать за тех, кто сейчас вытолкан за его пределы, поскольку агрессивно не желает придерживаться установленных в этом обществе порядков? Абсолютно нет. Подумайте сами, нужен вам в семье или в коллективе человек, который с порога заявляет, что подчиняться вашим правилам и устоям не намерен, будет жить, как ему хочется, а вы должны его принять и любить?