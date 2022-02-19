Картина дня: украинский кризис, эксперименты с четырехдневкой и дело о поджоге машины

Украинский кризис: в ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

Несмотря на то, что Россия объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля — о завершении учений в Крыму, ситуация по-прежнему остается напряженной. Читать далее...

Европа экспериментирует с четырехдневкой, а в Эстонии вкалывают по десять дней в неделю

Все больше стран и компаний во всем мире экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей, когда как в Эстонии переходу на более короткую рабочую неделю препятствуют нехватка рабочей силы и низкий уровень доходов, что вынуждает многих людей работать в общей сложности десять рабочих дней в неделю вместо пяти. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Машину молодой семьи подожгли прямо на парковке у дома: это было только начало их мучений

У молодой семьи, которая попала в Маарду в лапы автоподжигателей и неприветливого соседа, вызвало негодование равнодушие следственных органов. Читать далее...

Эстония получила рекомендации, как справиться с сокращением населения

Поскольку с 1991 года население Эстонии сократилось на 15 процентов, и, согласно прогнозам, эта тенденция сохранится, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела исследование для оценки сокращения численности населения с точки зрения ключевых областей политики. Кроме того, были даны рекомендации, чтобы помочь регионам разумно и устойчиво адаптироваться к сокращающемуся населению. Читать далее...

Исторические договоры: соглашение, проложившее путь к признанию Эстонии де-юре

6 февраля этого года исполнилось сто лет Вашингтонской конференции, которая устранила последние препятствия на пути признания Эстонии де-юре. Остается вопрос: какую роль в этом сыграл принцип самоопределения, пишет в Postimees Ээро Медияйнен, профессор Тартуского университета. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 6975 зараженных, скончались шестеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11648 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6975. Скончались шестеро. Читать далее...

Рост стоимости электроэнергии – это всего лишь легкий насморк по сравнению с тем, что может произойти

Зимние счета за отопление подняли волну возмущения, однако в воздухе уже витает гораздо более серьезный сигнал опасности – предупреждение о повышении процентных ставок, которые могут оказаться тяжелым ударом по бюджету десятков тысяч заемщиков. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Фигурное катание как мясорубка судьбы

Драма этой недели, развернувшаяся на олимпийском льду Пекина, в очередной раз заставляет подумать о том, какой ценой даются высокие спортивные достижения и стоит ли вообще платить эту цену. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Свобода с запахом анархии от Варро Вооглайда

Нынешняя неделя оказалась богатой на события и эмоции: от ожидания войны до трагических развязок неспортивной травли в мире спорта. Но безусловным лидером снова оказался Варро Вооглайд. Читать далее...

Байден: Путин уже принял решение о нападении на Украину, для него готовят ложный предлог

Президент США Джо Байден со ссылкой на разведку заявил, что Владимир Путин принял решение о новом вторжении на Украину и оно начнется в ближайшие дни под предлогом геноцида на Донбассе, о котором ложно заявляют российские официальные лица. Читать далее...

Скончался бывший лидер Коммунистической партии Эстонии Карл Вайно

Советский политический деятель, первый секретарь Коммунистической партии Эстонии Карл Вайно скончался в возрасте 98 лет. Postimees со ссылкой на портал Geni сообщает, что Вайно был похоронен 16 февраля. Читать далее...

Эксперт: в Эстонии скоро закончатся новые квартиры!

Что бы ни происходило с процентными ставками по кредитам и прочими экономическими показателями, рынок новостроек развивается в своем собственном ритме и со своей собственной скоростью. Сейчас этот рынок в прямом смысле слова замедляется, поскольку уже сегодня невозможно купить ничего разумного. Читать далее...

Вне дома: победителей розыгрыша Rus.Postimees пригласили на роскошный ужин в обновленный ресторан