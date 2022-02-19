Картина дня: украинский кризис, эксперименты с четырехдневкой и дело о поджоге машины
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 февраля.
Несмотря на то, что Россия объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля — о завершении учений в Крыму, ситуация по-прежнему остается напряженной. Читать далее...
Все больше стран и компаний во всем мире экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей, когда как в Эстонии переходу на более короткую рабочую неделю препятствуют нехватка рабочей силы и низкий уровень доходов, что вынуждает многих людей работать в общей сложности десять рабочих дней в неделю вместо пяти. Читать далее...
У молодой семьи, которая попала в Маарду в лапы автоподжигателей и неприветливого соседа, вызвало негодование равнодушие следственных органов. Читать далее...
Поскольку с 1991 года население Эстонии сократилось на 15 процентов, и, согласно прогнозам, эта тенденция сохранится, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела исследование для оценки сокращения численности населения с точки зрения ключевых областей политики. Кроме того, были даны рекомендации, чтобы помочь регионам разумно и устойчиво адаптироваться к сокращающемуся населению. Читать далее...
6 февраля этого года исполнилось сто лет Вашингтонской конференции, которая устранила последние препятствия на пути признания Эстонии де-юре. Остается вопрос: какую роль в этом сыграл принцип самоопределения, пишет в Postimees Ээро Медияйнен, профессор Тартуского университета. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 11648 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6975. Скончались шестеро. Читать далее...
Зимние счета за отопление подняли волну возмущения, однако в воздухе уже витает гораздо более серьезный сигнал опасности – предупреждение о повышении процентных ставок, которые могут оказаться тяжелым ударом по бюджету десятков тысяч заемщиков. Читать далее...
Драма этой недели, развернувшаяся на олимпийском льду Пекина, в очередной раз заставляет подумать о том, какой ценой даются высокие спортивные достижения и стоит ли вообще платить эту цену. Читать далее...
Нынешняя неделя оказалась богатой на события и эмоции: от ожидания войны до трагических развязок неспортивной травли в мире спорта. Но безусловным лидером снова оказался Варро Вооглайд. Читать далее...
Президент США Джо Байден со ссылкой на разведку заявил, что Владимир Путин принял решение о новом вторжении на Украину и оно начнется в ближайшие дни под предлогом геноцида на Донбассе, о котором ложно заявляют российские официальные лица. Читать далее...
Советский политический деятель, первый секретарь Коммунистической партии Эстонии Карл Вайно скончался в возрасте 98 лет. Postimees со ссылкой на портал Geni сообщает, что Вайно был похоронен 16 февраля. Читать далее...
Что бы ни происходило с процентными ставками по кредитам и прочими экономическими показателями, рынок новостроек развивается в своем собственном ритме и со своей собственной скоростью. Сейчас этот рынок в прямом смысле слова замедляется, поскольку уже сегодня невозможно купить ничего разумного. Читать далее...
В ресторане City Grill House отеля Tallink City состоялся уникальный ужин из шести блюд, подготовленный четырьмя шеф-поварами четырех ресторанов, входящих в команду Tallink. Гастрономическая феерия была приурочена ко дню святого Валентина, что придало вечеру добрую толику романтизма. Читать далее...