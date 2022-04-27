Кылварт: возможности для желающих учиться на эстонском по-прежнему не созданы

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия).

Фрагмент беседы:

– Недавно министр образования Лийна Керсна (Партия реформ) заявила: «У нас проблема!» Она озвучила, что 2300 сотрудников системы образования не владеют эстонским на должном уровне, из них – 565 в Таллинне. Что делает Таллинн для решения проблемы?

– Мне кажется, что примерно один и тот же текст появляется в разное время за авторством разных людей, но с одним и тем же месседжем: кто-то виноват, надо наказать. Когда такой сигнал приходит из Министерства образования, у меня возникает вопрос: а что было сделано за все эти годы для того, чтобы и учителя могли спокойно и содержательно учить эстонский язык, и в школах бы развивалась система и методика изучения эстонского языка?

Как вы думаете, когда в последний раз Министерство образования, государство системно проводило курсы эстонского языка для учителей русских школ? 15 лет назад!

Не говоря уже о том, что это должны быть не просто курсы, и обучение по специальным методикам для учителей. Город Таллинн организует такие курсы каждый год.

Подготовка учителей – задача государства. Мы пытаемся со своей стороны предложить хоть какие-то костыли.

Системная работа предполагает наличие методик, постоянную включенность в процесс, а не критику со стороны.

– Глава столичных реформистов Кристен Михал недавно посетовал, что Таллинн противится переводу школ и садов на эстонский. Гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск говорит, что вообще не знает, что происходит в русских гимназиях на эстонских предметах. От него что-то скрывают? И что вас не устраивает в концепции столичных реформистов?

– Я периодически спрашиваю у депутатов Горсобрания, сколько каждый из них, кто так много уделяет политического внимания вопросу образования, посетил русских школ? Как правило, эта цифра близка к нулю.

Второй мой вопрос: а сколько было предложено решений и ресурсов, а не лозунгов, чтобы развивалась система изучения эстонского языка?

Мы за 30 лет независимости так и не предложили академическую систему и методику изучения эстонского языка – ни на уровне школьного образования, ни на уровне изучения языка взрослыми, не говоря уже о педагогах.

Мы все эти годы говорим о полном переходе русских школ на эстонский язык обучения, а где методика преподавания предметов на неродном языке для учеников, не владеющих в полной мере языком? Это же целая наука!

И я не очень понимаю, кто и с чем борется? Кто и кому пытается объяснить, что изучение эстонского языка необходимо? Нет таких, кому нужно что-то объяснять. Все – и родители, и ученики – понимают, что это необходимо делать.