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Кылварт: возможности для желающих учиться на эстонском по-прежнему не созданы

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Кылварт: возможности для желающих учиться на эстонском по-прежнему не созданы
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  • Русской школе нужны решения и ресурсы, а не лозунги
  • Министерство уже 15 лет не проводит курсы эстонского
  • Эстонские школы не в состоянии принять всех желающих

Как изменится траектория образования в Таллинне в новых реалиях? Готова ли столица к ускорению перевода школ и детсадов на эстонский? Пойдут ли все украинские дети в эстонскую школу?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия).

Фрагмент беседы:

– Недавно министр образования Лийна Керсна (Партия реформ) заявила: «У нас проблема!» Она озвучила, что 2300 сотрудников системы образования не владеют эстонским на должном уровне, из них – 565 в Таллинне. Что делает Таллинн для решения проблемы?

– Мне кажется, что примерно один и тот же текст появляется в разное время за авторством разных людей, но с одним и тем же месседжем: кто-то виноват, надо наказать. Когда такой сигнал приходит из Министерства образования, у меня возникает вопрос: а что было сделано за все эти годы для того, чтобы и учителя могли спокойно и содержательно учить эстонский язык, и в школах бы развивалась система и методика изучения эстонского языка?

Как вы думаете, когда в последний раз Министерство образования, государство системно проводило курсы эстонского языка для учителей русских школ? 15 лет назад!

Не говоря уже о том, что это должны быть не просто курсы, и обучение по специальным методикам для учителей. Город Таллинн организует такие курсы каждый год.

Подготовка учителей – задача государства. Мы пытаемся со своей стороны предложить хоть какие-то костыли.

Системная работа предполагает наличие методик, постоянную включенность в процесс, а не критику со стороны.

– Глава столичных реформистов Кристен Михал недавно посетовал, что Таллинн противится переводу школ и садов на эстонский. Гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск говорит, что вообще не знает, что происходит в русских гимназиях на эстонских предметах. От него что-то скрывают? И что вас не устраивает в концепции столичных реформистов?

– Я периодически спрашиваю у депутатов Горсобрания, сколько каждый из них, кто так много уделяет политического внимания вопросу образования, посетил русских школ? Как правило, эта цифра близка к нулю.

Второй мой вопрос: а сколько было предложено решений и ресурсов, а не лозунгов, чтобы развивалась система изучения эстонского языка?

Мы за 30 лет независимости так и не предложили академическую систему и методику изучения эстонского языка – ни на уровне школьного образования, ни на уровне изучения языка взрослыми, не говоря уже о педагогах.

Мы все эти годы говорим о полном переходе русских школ на эстонский язык обучения, а где методика преподавания предметов на неродном языке для учеников, не владеющих в полной мере языком? Это же целая наука!

И я не очень понимаю, кто и с чем борется? Кто и кому пытается объяснить, что изучение эстонского языка необходимо? Нет таких, кому нужно что-то объяснять. Все – и родители, и ученики – понимают, что это необходимо делать.

Кто против того, чтобы учиться на эстонском? Государство уже сейчас не в состоянии создать ресурс всем желающим, кто хотел бы учиться на эстонском.

Эстонские школы и детсады не принимают столько желающих, сколько есть на самом деле.

Основная проблема упирается в то, что нет учителей русского языка. Их не хватает даже для эстонских школ. А есть еще дети, для которых получение образования на неродном языке – не только некомфортно, но и противопоказано. Это факт, что неудачные эксперименты с детьми заканчиваются школами для детей с особыми потребностями. И отдельный вопрос – как переводить на эстонский язык обучения школы для детей с особыми образовательными потребностями?

Последний аргумент – эмоционального характера: а зачем постоянно нагнетать? Зачем эти лозунги, претензии, очередные сроки, когда под это не подведена база?

Нужно действительно готовить базу для того, чтобы у всех желающих учиться на эстонском языке была эта возможность. Желающие есть, так давайте создадим возможность!

К чему постоянно пугать? Это же нелогично! Нам говорят, что в школах нет учителей, которые в состоянии преподавать на эстонском, и для решения проблемы предлагается перейти на эстонский. О чем это?

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: как изменится траектория образования в Таллинне? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger
Студия Postimees: как изменится траектория образования в Таллинне? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger Фото: Pm

Министр образования Лийна Керсна (Партия реформ) сообщила, что правительство намерено ускорить переход детских садов на эстонский, завершив процесс в течение 5 лет. Готов ли Таллинн к ускорению?

Глава фракции реформистов в столичном горособрании Кристен Михал недавно посетовал, что Таллинн противится переводу школ и детсадов на эстонский. Что не устраивает центристов в концепции реформистов?

Некоторые эксперты заявляют, что торможение реформы – это сознательный политический выбор центристов. Почему решение вопроса каждый раз упирается в политическую плоскость?

По данным министра образования Лийны Керсна и гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, порядка 2500 сотрудников системы образования не владеют эстонским на должном уровне, из них – 565 в Таллинне. Что делает столица для решения проблемы?

Пойдут ли все украинские дети в эстонскую школу? Принято ли окончательное решение?

Готова ли украинская школа в Таллинне к обучению по эстонской образовательной программе с нового учебного года?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Tommy Hilfiger

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