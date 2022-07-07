«Дед оправдывает Гитлера, а бабушка с Украины – за Путина»: как молодые россияне уживаются с войной

«20 февраля у нас с бабушкой был диалог, где она уверяла, что стрелять никто не будет и ракетами бить по Киеву тоже. Но потом, когда я лично показывала ей дом моего знакомого, куда попала ракета, она твердо заявляла: это они сами бьют по себе, это фейки, это ложь. Потом я поняла: ей больше 80 лет, она всю жизнь верила партии и правительству, ее муж – в старческой деменции. Если она сейчас поймет, как обстоит дело, она больше не сможет вывозить его на своем энтузиазме и быстро загнется. Я этого не хочу. Незнание как будто помогает ей держаться на плаву», – делится своим семейным опытом Ася Рылова.