Идею ограничения продажи оружия в Эстонии Москва называет человеконенавистнической позицией

То15 июля стало известно, что новое коалиционное правительство во главе с Каей Каллас планирует приостановить действие разрешений на оружие для граждан России и Белоруссии.

Володин утверждает, что глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием «по национальному принципу», а параллельно заняться гражданами Эстонии, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы».

«Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию <…> новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», - заявил Володин, утверждая, что эстонская власть рассчитывает таким образом «запугать свое население».

Спикер Госдумы спросил у своих читателей, что они думают о его репликах и ситуации. Читатели отвечают Володину: «Клоун»; «У них хотя быть есть права, а у нас нет»; «На свои действия смотрите. Вы занимаетесь геноцидом русских похлеще всех тех. Займите проблемами здесь. Зарплату получаете за болтовню»; «Вы каждый год ужесточаете владение охотничьим оружием, про травматическое вообще молчу. В своем глазу бревна не видите»; «Даешь легализацию оружия в России!».

Но самый популярный ответ: «Займись уже своей страной!».



MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 18, 2022: Russian State Duma Speaker Vyacheslav Volodin addresses the opening plenary meeting of the spring session. Anton Novoderezhkin/TASS Фото: Anton Novoderezhkin