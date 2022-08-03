Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что будущее российского транзита в Калининград зависит от банкиров. Ранее банк, через который идет оплата транзита, принял решение в ближайшие недели отказаться от работы с РФ.
Литва может снова остановить транзит в Калининград
Риск новой остановки транзита российских грузов через Литву в Калининградскую область прокомментировал в среду в эфире национального радио LRT заявил министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.
«Могу ответственно сказать: государство никак не может обязать банки, и все зависит от решения их самих. Не представляю, что предприятия моего сектора могли бы оказывать услуги, если услуги не оплачиваются. А как будет оплачиваться - это ответственность клиентов (российской стороны – прим.ред.). Со стороны Министерства транспорта мы видим, что есть те перевозки, которые разрешены и особенно которые связаны с международными обязательствами, рассчитываться за них должно быть можно, и здесь риски небольшие», - цитирует Скуодиса Delfi.
25 июля литовский Šiaulių bankas («Шауляй-банк») сообщил, что с 15 августа больше не будет осуществлять платежные операции в российских рублях (RUB), независимо от страны получателя. Кроме того, уже с 1 сентября банк больше не будет осуществлять платежи в РФ и Беларусь или из них в любой валюте.
В банке объяснили нововведения расширением антироссийских санкций.
«Мы обещали быть ближе к клиентам, поэтому сначала мы напоминали и давали клиентам время переориентироваться на другие рынки, снижая таким образом зависимость от стран, попавших под санкции. Однако теперь, в связи с неприемлемыми рисками, которые представляют для банка вышеуказанные страны, мы принимаем дальнейшие превентивные решения», - гласит заявление банка.
Одновременно банк ввел допкомиссию в 50 евро за платежи, полученные из стран, «которые подлежат усиленному мониторингу со стороны банка в соответствии с Законом Литовской Республики о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма». 10 мая парламент Литвы единогласно принял резолюцию, которая признает российское военное вторжение в Украину геноцидом, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.
После решения «Шауляй-банка» губернатор Калининградской области Антон Алиханов признал, что через этот банк российские структуры, связанные с транзитом, проводили все платежи. Глава самого западного региона РФ, который не имеет общих границ с остальной Россией, отмечал, что активно развивается транзит морем. «Мы начали год с двух судов, сейчас их уже девять, а в сентябре их будет 12», - рассказывал Алиханов российским государственным СМИ в конце июля.
В июне российский транзит через Литву уже приостанавливался. Вильнюс ссылался на санкционные решения ЕС. Москва обвиняла Литву в блокаде своего региона, угрожая решать проблему любыми доступными способами, если не сработает дипломатия. С угрозами выступал лично экс-президент РФ Дмитрий Медведев.
На этом фоне Балтийский флот России отрабатывал в учебном режиме ракетные удары по странам Балтии.
22 июля, после вмешательства Брюсселя, транзит был восстановлен.
О том, как приостановка транзита в Калининград выглядела изнутри этого российского эксклава, Rus.Postimees рассказывал журналист из Калининграда Алексей Милованов, в 2008 - 2017 годах - главред самого крупного независимого регионального СМИ «Новый Калининград», автор телеграм-канала Милованов Daily.