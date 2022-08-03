Литва может снова остановить транзит в Калининград

Риск новой остановки транзита российских грузов через Литву в Калининградскую область прокомментировал в среду в эфире национального радио LRT заявил министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.

«Могу ответственно сказать: государство никак не может обязать банки, и все зависит от решения их самих. Не представляю, что предприятия моего сектора могли бы оказывать услуги, если услуги не оплачиваются. А как будет оплачиваться - это ответственность клиентов (российской стороны – прим.ред.). Со стороны Министерства транспорта мы видим, что есть те перевозки, которые разрешены и особенно которые связаны с международными обязательствами, рассчитываться за них должно быть можно, и здесь риски небольшие», - цитирует Скуодиса Delfi.

25 июля литовский Šiaulių bankas («Шауляй-банк») сообщил, что с 15 августа больше не будет осуществлять платежные операции в российских рублях (RUB), независимо от страны получателя. Кроме того, уже с 1 сентября банк больше не будет осуществлять платежи в РФ и Беларусь или из них в любой валюте.

В банке объяснили нововведения расширением антироссийских санкций.