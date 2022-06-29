Понимает ли Калининград бесперспективность конфронтации с ЕС из-за отмены транзита через Литву, о чем говорит риторика официальных российских лиц и что уже пропало из продажи в самом западном регионе РФ. Об этом в режиме «своими глазами» Rus.Postimees рассказал журналист из Калининграда Алексей Милованов, в 2008 - 2017 годах - главред самого крупного независимого регионального СМИ «Новый Калининград», автор телеграм-канала Милованов Daily.
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«Бегают как курица с отрубленной головой». Взгляд на «блокаду» Калининграда изнутри
Чем и кому опасен отказ Литвы в транзите грузов РФ
«Бегают как курица с отрубленной головой». Взгляд на «блокаду» Калининграда изнутри
- Алексей, пропаганда кричит про блокаду Калининграда с тех пор, как 17 июня ваш губернатор Антон Алиханов сделал заявление об этом. Дальше пошла публичная дискуссия Москвы и Запада с нарастающим напряжением: мол, «душат гады». На самом деле душат? Как это выглядит изнутри?
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