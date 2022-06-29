Ср, 29.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

«Бегают как курица с отрубленной головой». Взгляд на «блокаду» Калининграда изнутри

Чем и кому опасен отказ Литвы в транзите грузов РФ
Иван Скрябин
, журналист
«Бегают как курица с отрубленной головой». Взгляд на «блокаду» Калининграда изнутри
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Российский таможенник досматривает транспорт в порту Балтийск в Калининградской области, октябрь 2021 года
Российский таможенник досматривает транспорт в порту Балтийск в Калининградской области, октябрь 2021 года Фото: REUTERS / Vitaly Nevar

Понимает ли Калининград бесперспективность конфронтации с ЕС из-за отмены транзита через Литву, о чем говорит риторика официальных российских лиц и что уже пропало из продажи в самом западном регионе РФ. Об этом в режиме «своими глазами» Rus.Postimees рассказал журналист из Калининграда Алексей Милованов, в 2008 - 2017 годах - главред самого крупного независимого регионального СМИ «Новый Калининград», автор телеграм-канала Милованов Daily.

- Алексей, пропаганда кричит про блокаду Калининграда с тех пор, как 17 июня ваш губернатор Антон Алиханов сделал заявление об этом. Дальше пошла публичная дискуссия Москвы и Запада с нарастающим напряжением: мол, «душат гады». На самом деле душат? Как это выглядит изнутри?

Алексей Милованов, Калининград
Алексей Милованов, Калининград Фото: Виталий Невар / из личного архива Алексея Милованова
Ключевые слова
Наверх