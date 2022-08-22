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Глава евродипломатии: «Запретить въезд всем россиянам – нехорошая идея»

Жозеп Боррель выступил против запрета на выдачу россиянам шенгенских виз
rus.postimees.ee
Глава евродипломатии: «Запретить въезд всем россиянам – нехорошая идея»
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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, 18 августа 2022.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, 18 августа 2022. Фото: AP Photo / Virginia Mayo

Глава дипломатии ЕС не поддерживает инициативы о полном прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ, потому что такие решения закроют дверь тем, кто не поддерживает российскую власть.

«Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — цитирует 22 августа Борреля «Коммерсантъ» со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции из испанского города Сантандер через официальный аккаунт европейской внешнеполитической службы в Twitter.

При этом Жозеп Боррель уточнил, как именно может выглядеть выборочный подход. Например, крупнейшим российским бизнесменам не стоит разрешать въезд в ЕС.

«Но есть много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации. Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея», - напомнил о неоднородности российского общества глава дипломатии ЕС.

Полного запрета на посещение ЕС туристами из РФ в частности добивается кабинет министров Каи Каллас. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу после введения запрета на въезд в страну россиянам по визам, выданным самой Эстонией, заявил о юридической обоснованности идеи запрета на въезд в страну и по другим шенгенским визам.

«Для нас важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять побег от российских властей и диктатуры, – заявил в середине августа канцлер Германии Олаф Шольц. – Это война Путина, а не российского народа».

Ожидается, что на уровне ЕС вопрос визового ограничения для россиян будет обсуждаться в конце августа. Инициативу в первую очередь лоббируют страны Балтии.

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