Глава евродипломатии: «Запретить въезд всем россиянам – нехорошая идея»

«Это очень противоречивое предложение… Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — цитирует 22 августа Борреля «Коммерсантъ» со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции из испанского города Сантандер через официальный аккаунт европейской внешнеполитической службы в Twitter.

При этом Жозеп Боррель уточнил, как именно может выглядеть выборочный подход. Например, крупнейшим российским бизнесменам не стоит разрешать въезд в ЕС.

«Но есть много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации. Мы не можем закрывать дверь перед такими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея», - напомнил о неоднородности российского общества глава дипломатии ЕС.

Полного запрета на посещение ЕС туристами из РФ в частности добивается кабинет министров Каи Каллас. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу после введения запрета на въезд в страну россиянам по визам, выданным самой Эстонией, заявил о юридической обоснованности идеи запрета на въезд в страну и по другим шенгенским визам.



«Для нас важно понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять побег от российских властей и диктатуры, – заявил в середине августа канцлер Германии Олаф Шольц. – Это война Путина, а не российского народа».