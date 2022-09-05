Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова угрожает погромами в зданиях дипмиссии Эстонии в России. Подчиненная Сергея Лаврова резко высказалась в ответ на рассуждения главы МИД Эстонии о булыжниках, которые могли бы взять в руки россияне, лишенные возможности посещать страны ЕС.
МИД РФ намекает на погромы зданий дипмиссии Эстонии
Гневный пост Марии Захаровой в ее телеграм-канале появился спустя четыре дня после публикации Rus.Postimees интервью с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Язвительную реакцию госпожи Захаровой вызвал абзац, где Рейнсалу объясняет инициативы Эстонии по запрету для россиян на посещение всех стран Евросоюза.
Захарова цитирует с купюрами главу МИД Эстонии: «Давайте вернемся к самой ситуации: почему мы это делаем? <…> Всегда должен найтись кто-то, кто возьмет камень в руку <…> А если не будет одного человека – не появится и второго. Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, то это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что их жизнь не может продолжаться, как обычно».
Рассуждения Рейнсалу, что война России против Украины – это не только война Путина, Мария Захарова из цитаты удалила. Так же, как напоминание главы МИД Эстонии про одинокого китайца перед танками на площади Тяньаньмэнь. Вместо этого Захарова отдает должное культурному бэкграунду Рейнсалу.
«Такой реверанс в сторону всемирно известного художника Ивана Шадра, автора скульптуры "Булыжник — оружие пролетариата", мог сделать только истинный ценитель советского искусства, – недолго изощряется вежливо Захарова. – Больше комплиментов не будет».
Далее официальный представитель МИД РФ задается риторическим вопросом «в своем ли вообще уме господин Рейнсалу?», когда он предлагает подкреплять недовольство булыжниками.
«Если он действительно считает, что "булыжник — орудие пролетариата", то не удивится и не расстроится, если пара камней полетит, например, в окна здания, расположенного в Калашном переулке (там располагается здание посольства Эстонии – прим.ред.)? Не помню, чтобы в эстонских посольствах от них отказались. А может, и на площади Исландии (адрес МИД Эстонии в Таллинне – прим.ред.) что-то кому-то прилетит? – перешла Мария Захарова к угрозам атак на эстонских дипломатов как в РФ, так и в самой Эстонии. –Потом пусть не говорит, что "насилие – это не метод". Такие недопустимые приемы он оправдал сам».
Комментируя цитату Рейнсалу о том, что «причина должна носить моральный характер», Захарова не преминула напомнить о «повсеместной легализации однополых браков и наркотиков на Западе».
Главы МИД ЕС в конце августа не поддержали идею ряда стран ЕС ввести общеевропейский запрет на туристические визы для всех граждан РФ. Евросоюз лишь принял решение остановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что фактически сократит обемы выдаваемых виз и увеличит стоимость услуг.
Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия в совместном заявлении пригрозили на национальном уровне остановить поток российских граждан в Европейский союз и Шенгенскую зону.