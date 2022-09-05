МИД РФ намекает на погромы зданий дипмиссии Эстонии

«Если он действительно считает, что "булыжник — орудие пролетариата", то не удивится и не расстроится, если пара камней полетит, например, в окна здания, расположенного в Калашном переулке (там располагается здание посольства Эстонии – прим.ред.)? Не помню, чтобы в эстонских посольствах от них отказались. А может, и на площади Исландии (адрес МИД Эстонии в Таллинне – прим.ред.) что-то кому-то прилетит? – перешла Мария Захарова к угрозам атак на эстонских дипломатов как в РФ, так и в самой Эстонии. –Потом пусть не говорит, что "насилие – это не метод". Такие недопустимые приемы он оправдал сам».