«Вы защищаете убийц». Советник Чубайса снова арестован в Москве

«Суд не должен преследовать оппонентов власти. Вы защищаете убийц», –заявил Леонид Гозман 14 сентября в суде, где его снова обвинили по статье об отождествлении СССР и нацистской Германии – ч. 2 ст. 13.48 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

На свободе после предыдущего ареста Гозман пробыл несколько секунд. По известной практике московских силовиков, оппозиционер был задержан на выходе из спецприемника. Первый арест был назначен за пост 2020 года в Facebook, где Гозман утверждал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а члены СС – преступниками, но советский лидер Иосиф Сталин и НКВД были еще хуже.

Сегодняшний арест назначен за пост, который был опубликован девять лет назад в Живом Журнале. В 2013 году Гозман так же сравнивал германский нацизм и сталинизм.

«Страшно себе представить, что они найдут в папиных школьных сочинениях», – написала дочь 72-летнего психолога.

«В очередной раз показали, что прав нет, а закон трактуют "так, как надо!"», – прокомментировал претензии к Гозману известный российский адвокат Калой Ахильгов.

После очередного задержания в аккаунте Гозмана появилось сообщение, которое он заготовил на случай повторного ареста.