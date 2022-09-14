Бывший советник Анатолия Чубайса, профессор Свободного Университета Леонид Гозман, снова арестован на 15 суток в Москве. Мужчина накануне был задержан после отбытия первых 15-ти суток ареста по обвинению в отождествлении СССР с нацистской Германией.
«Вы защищаете убийц». Советник Чубайса снова арестован в Москве
«Суд не должен преследовать оппонентов власти. Вы защищаете убийц», –заявил Леонид Гозман 14 сентября в суде, где его снова обвинили по статье об отождествлении СССР и нацистской Германии – ч. 2 ст. 13.48 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
На свободе после предыдущего ареста Гозман пробыл несколько секунд. По известной практике московских силовиков, оппозиционер был задержан на выходе из спецприемника. Первый арест был назначен за пост 2020 года в Facebook, где Гозман утверждал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а члены СС – преступниками, но советский лидер Иосиф Сталин и НКВД были еще хуже.
Сегодняшний арест назначен за пост, который был опубликован девять лет назад в Живом Журнале. В 2013 году Гозман так же сравнивал германский нацизм и сталинизм.
«Страшно себе представить, что они найдут в папиных школьных сочинениях», – написала дочь 72-летнего психолога.
«В очередной раз показали, что прав нет, а закон трактуют "так, как надо!"», – прокомментировал претензии к Гозману известный российский адвокат Калой Ахильгов.
После очередного задержания в аккаунте Гозмана появилось сообщение, которое он заготовил на случай повторного ареста.
«Я ни в чем не виноват ни перед людьми, ни перед страной. Я лишь пользовался своим естественным правом говорить правду о нашей жизни и о наших властях. Я лишь исполнял свой гражданский долг – по мере сил боролся с этой бесчеловечной системой, обрекающей на гибель и Россию, и мир», – написал Гозман.
Законодательный запрет на сравнение Гитлера и Сталина был введен в российское право в апреле 2022 года.
Минувшим летом в отношении профессора возбудили уголовное дело за неуведомление о двойном гражданстве по ст. 330.2 УК РФ. Это уголовное преступление наказывается штрафом 200 тысяч рублей (3300 евро), или обязательными работами до 400 часов. Ранее Гозман с супругой получили гражданство Израиля, но не собирались туда уезжать.
Стоит напомнить, что именно после аналогичных решений об административных арестах были отправлены в СИЗО российские оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.
Леонид Гозман известен своими аналитическими наблюдениями за внутренней политикой России, критикой Владимира Путина и антивоенной позицией. В прошлом он был активным участником либеральной партии «СПС». В 2007 году на «Марше несогласных» сотрудники полиции сломали Гозману руку.
В 1992 году познакомился с первым российским премьер-министром Егором Гайдаром и был его советником. В 1996-1998 годах работал советником руководителя администрации президента РФ Анатолия Чубайса. Работал с Чубайсом и в правительстве и в РАО ЕЭС. В 2000—2008 годах был членом правления РАО ЕЭС России.
Анатолий Чубайс покинул Россию в марте, подав в отставку в поста спецпредставителя Путина по вопросам устойчивого развития. В июле многолетний соратник Владимира Путина внезапно оказался в реанимации.