Интервью ⟩ Роман Качанов: «Целые поколения оказываются вымазанными в этой крови»

– У меня по этому поводу другое мнение. Телек сеял? По заказу Эрнста? Он обычный мелкий чиновник, который получил сладкую должность, за которую просто держится из всех сил руками, ногами, трусами и всеми остальными органами. Был запрос на обиженность? Как я понимаю, все намного проще. Поскольку менеджмент всего в целом и ТВ в частности стал проваливаться. Нужно было найти внешние силы, которые нам мешают. Никогда такого не было, и вот опять. Когда что-то просрали, украли, посмотрели за окно, картинка вот такая получилась. Кто виноват? Гомосеки, англосаксы и музыканты. Кого назначат, те и виноваты. Виноватых же назначают.

– В этой новости все прекрасно. Даже не понятно, с какой стороны это комментировать… Все правильно. Снимать живых артистов опасно. Потому что они могут начать выступать против линии партии и правительства. Могут начать выступать за линию партии и правительства. Но за это время может поменяться вектор. Одна система опрокинется. Возникнет другая. Нужно идти дальше. Нужно снимать не только мертвых актеров. Снимать это должен мертвый режиссер. Желательно, и мертвый оператор. Музыку нужно взять у мертвых композиторов, что не сложно. И мы получим продукт, полностью соответствующий нынешней мертвечине. Опасно все живое. Это все угроза. Даже если это живое сильно за тех же труповедов. Когда идет война, у труповедов задача – убить все живое. Оно все для них опасно. Жизнь в принципе противоречит сложившейся ситуации. Ты правильно говоришь, что это все не вчера начиналось… Эрнст, или Рогозин, который космосом занимался, остальных и не вспомню… Безликие ущербные люди, если они вообще люди. Так вот, у меня ощущение, что они все заняты карикатурированием самих себя и здравого смысла. Можно было бы радостно поржать над ними всеми, если бы не кровавые последствия. Они все фрики. Действия их фриковатые. Даже обсуждать это не хочу. Эти пятьдесят оттенков дерьма… То есть, это можно обсуждать бесконечно. Но это бессмысленно. Они не понимают, что они выглядят как дебилы. Потому что они такие и есть. Чтобы этим всем заниматься десятилетиями на полном серьезе, не надо быть дебилом? Надо. Для людей хотя бы с небольшим IQ есть более содержательные занятия. Это про попытки удержаться на должности всеми органами, включая прямую кишку.