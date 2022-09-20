Новые законы, где сказано о «мобилизации» и уголовной ответственности за сдачу в плен, являются признаком возможного введения военного положения в России. Об этом заявил премьер-министр России в 2000-2004 годах Михаил Касьянов.
«Озлобится уже весь народ». Первый премьер Путина о рисках всеобщей мобилизации в РФ
После спешного принятия Госдумой 20 сентября поправок в уголовный кодекс РФ, которые вводят ответственность за различные проступки у условиях «мобилизации» и на фоне новостей из Донбасса, где пророссийские власти объявили о проведении 23-27 сентября «референдумов» о вхождении в состав РФ, первый путинский премьер, оппозиционер Михаил Касьянов заявил, что Кремль таким образом пытается хоть что-то противопоставить контрнаступлениям ВСУ.
«С "добровольной мобилизацией" что-то пошло не так. В Думе в срочном порядке принимают поправки в УК, где речь идет, в частности, о "Добровольной сдаче в плен". "За сдачу в плен" грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Ну, и противопоставить украинскому наступлению Путину и его окружению нечего. Что осталось в запасе – объявить военное положение и всеобщую мобилизацию», – написал политик у себя в Facebook.
По мнению Касьянова, объявление всеобщей мобилизации в России не даст желаемых Путиным результатов.
«Конечно, он будет надеяться, что силовики и пропаганда смогут еще больше зажать общество. Но такое решение, если будет принято, окажется роковым для Путина – озлобится уже весь народ», – уверен Михаил Касьянов.
Война Путина с Украиной продолжается уже 209 дней. За это время только по подтвержденным данным ООН количество жертв среди мирного населения Украины достигло 14 532 убитых и раненых.