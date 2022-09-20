«5 916 убитых и 8 616 раненых». ООН обновила статистику жертв среди мирных украинцев

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 18 сентября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 14 532 жертвы среди гражданского населения в стране: 5 916 убитых и 8 616 раненых», – гласит последняя сводка подразделения ООН, которое отслеживает статистику жертв среди безоружных украинцев.

Неделю назад общее число жертв было меньше почти на три сотни мужчин, женщин и детей – 14 248.

В ООН отмечают, что на территориях Украины, которые на момент начала широкомасштабной военной агрессии Кремля находились под контролем пророссийских боевиков, погибли 369 гражданских лиц, 1326 были ранены. Все остальные жертвы зафиксированы на территориях, которые контролировал Киев.

В ведомстве Мишель Бачелет снова отмечают, что большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, а фактические цифры значительно выше, поскольку у сотрудников ООН нет доступа ко многим местам, где велись интенсивные бои.

В этом списке УВКПЧ все еще упоминает Изюм, который ранее был освобожден ВСУ от российской оккупации. В этом городе в Харьковской области ранее были обнаружены массовые захоронения, трупы имели признаки пыток. После этих находок в ЕС снова зазвучали призывы создать трибунал над российскими военными преступниками.

Только в сентябре ООН подтверждает 164 случая убийств и 461 ранения гражданских лиц. 94 процентов этих жертв связаны с действием взрывного оружия широкого действия, а 6 процентов погибли и пострадали от мин.



По данным ООН, с момента российского вторжения в Украину 24 февраля почти треть 44-миллионного населения этой страны была вынуждена покинуть свои дома. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны.