ООН: «5 827 убитых и 8 421 раненых среди мирных жителей Украины»

Количество жертв среди гражданских лиц Украины за неделю, прошедшую с предыдущей сводки УВКПЧ ООН, выросло на 331 человека, с начала сентября жертв стало больше на 362 мирных жителя.

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 11 сентября 2022 года УВКПЧ зафиксировало 14 248 жертв среди гражданского населения в стране: 5 827 убитых и 8 421 раненых», – сказано в новом сообщении ведомства Мишель Бачелет.

Среди убитых – 2270 мужчин, 1559 женщин, 153 девочки и 187 мальчиков, а также 35 детей и 1623 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди раненых – 1770 мужчин, 1289 женщин, 182 девочки и 250 мальчиков, а также 215 детей и 4715 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Правозащитники ООН несколько месяцев после ввода российских войск отмечали, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

«Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной, Северодонецка (Луганская область) и Изюма (Харьковская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», – уточняют в ООН.

Несколько дней назад Киев вернул контроль над Изюмом, после деоккупации Харьковской области.

С начала сентября количество раненых выросло на 266 человек, среди них 20 детей. Количество убитых с 1 сентября выросло на 96 гражданских лиц, включая четверых детей.



95 процентов жертв, зафиксированных в сентябре, связаны с применением взрывного оружия широкого действия (96 убитых и 249 раненых). Каждая двадцатая жертва (5 процентов) – пострадавшие и погибшие от мин (17 раненых).

В начале июня УВКПЧ подтверждало 9 197 жертв среди мирного населения. В начале августа цифра выросла до 12 867 убитых и раненых гражданских.

По данным ООН, с момента российского вторжения в Украину 24 февраля почти треть 44-миллионного населения этой страны вынуждена была покинуть свои дома. Это крупнейший миграционный кризис с конца Второй мировой войны.