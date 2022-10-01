Штормовые осенние ветры доберутся до нашей страны на следующей неделе, предупредил Кайро Кийтсак, синоптик Агентства по охране окружающей среды.
Синоптик предупреждает: на следующей неделе будет штормовой ветер
Синоптик предупреждает: на следующей неделе будет штормовой ветер
«Осень берет верх! На следующей неделе будет сильный штормовой ветер», – отметил Кийтсак.
«В начале недели поток воздуха будет идти с севера, с середины недели до выходных – с юго-запада и запада», – сказал синоптик, добавив, что в связи с этим ожидается повышение уровня воды.
«Сильный ветер поломает деревья, нарушит работу электросети и паромного сообщения», – предупредил Кийтсак.
В начале первой полной недели октября порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду, во многих местах будут дожди.