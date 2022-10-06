Вооруженные наемники РФ разбегаются с оккупированных территорий Украины

Известный правозащитник Ольга Романова, которая рассказывала Rus.Postimees о вербовке российских заключенных на войну с Украиной ещё до подтверждения этой преступной практики, 6 октября опубликовала фотографии документов российских силовиков о розыске преступников.

«Около 06:00 часов 28.09.2022 года, с территории воинской части Отдельного Казачьего отряда «Дон», дислоцированного в г. Херсон, самовольно покинули, взяв с собой огнестрельное оружие и угнав транспортные средства в количестве 2-х единиц, принадлежащие Министерству обороны РФ, боеприпасы и средства отстрела гранат, следующие лица…», - сказано в «ориентировке» на розыск, которую опубликовала Романова.

В списке 13 имен, где главарем банды назван Александр Фирсов 1972 года рождения. Уточняется что пятидесятилетний мужчина родом из Ростова-на-Дону, до войны он жил в Москве и «имеет оперативные навыки». Фото главаря нет, но есть портреты других «казаков». Некоторые мужчины на фото в военной одежде с автоматами в руках.

Ориентировка заканчивается предостережением, что преступники вооружены автоматическим оружием, пистолетами, автоматами, подствольными гранатометами и ручными гранатами. «Крайне опасны, имеют боевой опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области», - сказано в опубликованном документе.

В объявлении о розыске уточняется, что мужчины въехали на четырех легковых автомобилях в Крым, где могут скрываться в частном домовладении.