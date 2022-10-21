Латвийская православная церковь просит у Москвы полную независимость

Решение направить обращение о независимости латвийских православных от Москвы было принято еще 20 октября, но о нем не сообщалось публично. Официальный сайт ЛПЦ на этот счет молчит.

«20 октября в Рижском храме Всех Святых состоялся собор Латвийской Православной Церкви, в котором приняли участие как священнослужители, так и миряне. На повестке дня было два вопроса – обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о даровании ЛПЦ статуса автокефальной церкви и внесение соответствующих изменений в устав ЛПЦ», – сообщает латвийский новостной портал Baltijas Balss.

Утверждается, что из 161 делегата собора 160 выступили за обращение к патриарху, и только один был против. Издание приводит цитаты участников собрания, которые обратились к единоверцам после решения просить независимость от иерархов Русской Православной Церкви Московского Патриархата.