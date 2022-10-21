Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обращается к патриарху РПЦ МП Кириллу с просьбой о даровании ей статуса автокефальной церкви, то есть церкви, полностью независимой от РПЦ.
Латвийская православная церковь просит у Москвы полную независимость
Решение направить обращение о независимости латвийских православных от Москвы было принято еще 20 октября, но о нем не сообщалось публично. Официальный сайт ЛПЦ на этот счет молчит.
«20 октября в Рижском храме Всех Святых состоялся собор Латвийской Православной Церкви, в котором приняли участие как священнослужители, так и миряне. На повестке дня было два вопроса – обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о даровании ЛПЦ статуса автокефальной церкви и внесение соответствующих изменений в устав ЛПЦ», – сообщает латвийский новостной портал Baltijas Balss.
Утверждается, что из 161 делегата собора 160 выступили за обращение к патриарху, и только один был против. Издание приводит цитаты участников собрания, которые обратились к единоверцам после решения просить независимость от иерархов Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
«Братья и сестры! Сегодня состоялся собор Латвийской Православной Церкви, на котором мне выпала честь быть делегатом от нашего храма. Важнейшее на сегодняшний день: 1) Мы не в расколе. 2) Все Святые Таинства действительны. 3) Идет канонический процесс утверждения самостоятельности нашей Церкви от Московской Патриархии. 4) Сегодня Святейшему Патриарху Кириллу утверждено прошение о даровании автокефалии которое будет отправлено в ближайшее время. Не поддавайтесь никакой панике! Не слушайте тех, кто говорит, что нельзя ходить в храмы и причащаться! На данный момент не нарушено ни одно каноническое правило! Митрополит просил всех молиться за него и за нашу Святую Церковь! Аминь!», – приводит bb.lv слова анонимного участника собора.
В начале сентября сейм Латвии утвердил поправки к закону «О Латвийской православной церкви». Поправки, которые были подготовлены по инициативе президента Эгила Левитса, декларируют необходимость полной независимости ЛПЦ от Москвы, напоминает «Радио Свобода». После этого в ЛПЦ заявили, что решения светских властей не изменяют статуса не влияют на православную веру, догматы, литургическую жизнь церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковную жизнь.
В РПЦ МП решение латвийских властей осуждалось. Новости о прошении ЛПЦ в Москве пока не прокомментировали.
На фоне войны Путина с Украиной в мае 2022 года о независимости от Москвы заявила Украинская православная церковь. Ситуацию Rus.Postimees тогда комментировал религиовед Николай Митрохин.
12 октября глава Эстонской Православной Церкви, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений ответил на претензии светских властей Эстонии: «Я не разделяю взглядов патриарха Кирилла на войну в Украине».
Ранее политики Эстонии начали публичную дискуссию о том, должна ли светская власть страны последовать примеру соседей из Латвии и обязать эстонских православных добиваться независимости от патриарха Кирилла и других иерархов РПЦ МП.