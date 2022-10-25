Олаф Шольц: «Путинская Россия сейчас в отчаянии»

«Пока мы с вами говорим, эта брутальная война продолжается. Последние нападения и разрушения инфраструктуры, использование дронов-камикадзе – это новый страшный момент в этой войне, которая пытается стереть Украину с мировой карты. Эта отвратительная война демонстрирует, в первую очередь, одно – путинская Россия сейчас в отчаянии», – цитирует «Интерфакс-Украина» Шольца с открытия международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.

«Украинцы – гордая нация, они победят в этой войне, но для этого мы должны вместе поддержать Украину политически, финансово, гуманитарно, а также при помощи оружия. Мы будем поставлять все это настолько долго, насколько это будет необходимо», – добавил канцлер ФРГ.

Шольц подтвердил, что Германия будет поддерживать Украину системами противовоздушной обороны. Канцлер призвал страны Запада «создать институциональные рамки» для того, чтобы руководить восстановлением Украины. Речь идет о создании нового Плана Маршалла ХХI века, напомнил Олаф Шольц о принципах восстановления Европы после Второй мировой войны.

«Сегодня, к сожалению, мы не можем еще сказать, когда закончится эта война, но она закончится, и когда это произойдет, мы будем в дальнейшем стоять плечом к плечу с Украиной, поддерживать ее на пути демократии, свободы и безопасности», – заверил Шольц.

При этом канцлер ФРГ подчеркнул важность того, чтобы Украина активно принимала участие и брала на себя большую ответственность в процессе трансформации.

Ранее во вторник стало известно, что группа конгрессменов от Демократической партии США направила президенту Джо Байдену письмо с призывом начать с Россией прямые переговоры, которые могли бы привести к прекращению войны в Украине. Как война Путина с Украиной влияет на завершающиеся 8 ноября выборы в Конгресс США, Rus.Postimees ранее рассказал эксперт Института войны и мира при Колумбийском университете, политолог Линкольн Митчелл.