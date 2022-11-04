Спустя две недели после внезапного визита в Китай президента Германии, в Пекин прилетел канцлер ФРГ Олаф Шольц. В центре внимания – бизнес и война Путина с Украиной.
Си Цзиньпин не пожал руку Шольцу в Пекине, но сказал о войне Путина
Лидер КНР Си Цзиньпин провел в Пекине переговоры с прибывшим в Китай с официальным визитом канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран и сообща работать для вклада в глобальный мир и стабильность.
«Визит еще больше укрепит взаимопонимание и доверие между двумя сторонами и углубит сотрудничество в различных областях, а также даст обеим сторонам возможность планировать развитие двусторонних отношений в будущем», – цитирует в пятницу, 4 ноября, «Интерфакс» слова Си Цзиньпина по сообщениям китайских государственных СМИ.
Руководитель Китая подчеркнул важность совместной работы с ФРГ «во времена перемен и нестабильности».
«В нынешнее время международная обстановка сложна и изменчива. Будучи влиятельными державами, Китай и Германия должны работать вместе во времена перемен и хаоса, чтобы внести вклад в мир и развитие во всем мире», – добавил Си Цзиньпин.
При этом китайский лидер указал на то, что Пекин поддерживает Германию и ЕС в их роли по продвижению мирных переговоров между Москвой и Киевом для создания «сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности», передает Associated Press.
«Международное сообщество должно создать условия для возобновления переговоров и совместно противостоять применению или угрозе применения ядерного оружия», – сказал Си Цзиньпин.
Шольц в своей приветственной речи заявил, что конфликт в Украине привел к появлению миллионов беженцев и перевернул мировые продовольственные и энергетические рынки.
«Мы собрались вместе в период большой напряженности. В частности, я хочу выделить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего миропорядка, основанного на правилах», – сказал Шольц.
При этом канцлер Германии указал Си на то, что «для Китая важно оказывать влияние на Россию».
«Президент Си и я согласны с тем, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны. Применив ядерное оружие, Россия перейдет черту, которую провело международное сообщество», – сказал Шольц.
Иные детали переговоров лидеров ФРГ и КНР Украине не сообщаются.
В то же время, пресса детально рассказывает про деловую составляющую визита Шольца. Помимо того, что лидер ФРГ стал первым европейским лидером, прибывшим в Китай, после съезда КПК и переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК КПК.
Вместе с Шольцем в Китай прибыли более десяти представителей крупного немецкого бизнеса, в том числе, представители таких компаний как Volkswagen, BMW, BASF, Bayer и Deutsche Bank. Канцлер ФРГ также встретится с представителями немецких компаний, которые работают в Пекине. Только Mercedes Benz в 2021 году продал в Китае 758 863 автомобилей что больше, чем в любой другой стране мира.
Шольц также поднял вопрос Тайваня, на которой претендует Китай. Любое изменение статуса самоуправляющегося острова «может произойти только мирным путем и по взаимному согласию», сказал Шольц. Кроме того Шольц намекнул на трения между Китаем и Литвой из-за Тайваня.
«Также важно четко понимать, что экономические меры против отдельных государств-членов ЕС направлены против всего ЕС. Единый рынок, и санкции против законодателей ЕС для нас неприемлемы», – сказал канцлер ФРГ во время визита в Пекин.
Российская пресса, освещая этот визит, предпочитает акцентироваться вообще на других темах. Зависимые от Кремля медиа сообщают лишь о том, что Си Цзиньпин не подал руки Шольцу. Причина – сохраняющиеся в Китае строгие меры по борьбе с коронавирусом. Си Цзиньпин приветствовал канцлера без маски, но и без рукопожатия. «Они сели друг напротив друга за два длинных стола», – пишут журналисты в РФ.
При этом после прибытия в Китай борт главы ФРГ сразу улетел в Южную Корею, чтобы экипажу самолета немецкого лидера не пришлось застрять в КНР на карантине.
Китай в отношении РФ занимаем аккуратную позицию. По многим вопросам, которые рассматриваются в ООН, КНР часто голосует в интересах Москвы. Но не по принципиальным. Так накануне Китай поддержал требование России создать комиссию по расследованию деятельности биолабораторий США в Украине. Большинство членов Совета Безопасности ООН не поверили в рассказы про «боевых комаров НАТО» и резолюция не была принята. При этом Китай на заседании Генассамблеи ООН в октябре, где обсуждались новые аннексии Кремля в Украине, не стал голосовать против осуждения Москвы.