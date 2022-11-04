Си Цзиньпин не пожал руку Шольцу в Пекине, но сказал о войне Путина

«Мы собрались вместе в период большой напряженности. В частности, я хочу выделить войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего миропорядка, основанного на правилах», – сказал Шольц.

При этом канцлер Германии указал Си на то, что «для Китая важно оказывать влияние на Россию».

«Президент Си и я согласны с тем, что ядерные угрозы безответственны и очень опасны. Применив ядерное оружие, Россия перейдет черту, которую провело международное сообщество», – сказал Шольц.

Иные детали переговоров лидеров ФРГ и КНР Украине не сообщаются.

Олаф Шольц уходит от Си Цзиньпина после переговоров 4 ноября 2022 года в Пекине. Фото: Kay Nietfeld / AP / Scanpix

В то же время, пресса детально рассказывает про деловую составляющую визита Шольца. Помимо того, что лидер ФРГ стал первым европейским лидером, прибывшим в Китай, после съезда КПК и переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК КПК.

Вместе с Шольцем в Китай прибыли более десяти представителей крупного немецкого бизнеса, в том числе, представители таких компаний как Volkswagen, BMW, BASF, Bayer и Deutsche Bank. Канцлер ФРГ также встретится с представителями немецких компаний, которые работают в Пекине. Только Mercedes Benz в 2021 году продал в Китае 758 863 автомобилей что больше, чем в любой другой стране мира.