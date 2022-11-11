Инфляция в Германии ускоряется. Новый рекорд - 11,6%

«Уровень инфляции достиг нового максимума в воссоединенной Германии. Основными причинами высокой инфляции по-прежнему остается огромный рост цен на энергоносители. Но мы также все чаще наблюдаем рост цен на многие другие товары и услуги. Рост цен на продукты питания сейчас особенно заметен для частных домохозяйств», – комментирует новые данные президент Федерального статистического управления Германии (Destatis), доктор Георг Тиль.

В официальном сообщении статистического ведомства ФРГ отмечается, что помимо повышения цен на все энергоносители в результате войны в Украине и вызванного ей кризиса, на уровень инфляции влияют перебои с поставками и значительный рост цен в добывающих секторах экономики Германии. В результате подорожали и другие товары и услуги, особенно многие продукты питания.

Путин принимает канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле 15 февраля 2022 года. Фото: Scanpix

Наибольший рост цен фиксируется на энергоносители, которые в октябре 2022 года были на 43% выше, чем год назад.

«Энергия для домашних хозяйств особенно резко выросла на +55,0%: цены на природный газ выросли более чем вдвое и составили +109,8%, а цены на централизованное теплоснабжение выросли на +35,6%», – констатирует Destatis.

Продукты питания подорожали на 20,3% (в сентябре – на 18,7%), в том числе молочные продукты и яйца выросли в цене на 28,9%, овощи – на 23,1%, хлеб и крупы – на 19,8%.

Без учета продуктов питания и топлива потребительские цены в Германии увеличились на 5% год к году.