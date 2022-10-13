Потребительские цены в ФРГ бьют рекорды. В помесячном выражении цены в сентябре выросли на 2,2%, что в годовом выражении соответствует почти 11%. Об этом 13 октября сообщает Федеральное статистическое управление страны (Destatis).
Инфляция в Германии в сентябре разогналась до рекордных 10,9%
Первый месяц осени существенно разогнал инфляцию в Германии. Если в августе потребительские цены в стране с одной из самых крупных экономик ЕС выросли на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% относительно июля, то в сентябре годовая инфляция превысила 10% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.
Наибольшее подорожание демонстрируют энергоносители — на 43,9% в годовом выражении после увеличения на 35,6% в августе. Продукты питания подорожали на 18,7%. Стоимость услуг поднялась на 3,6%.
Главный драйвер ускорения темпов инфляции в ФРГ – цена на энергоносители.
«Уровень инфляции достиг нового максимума в +10,0% в воссоединенной Германии, – говорит доктор Георг Тиль, президент Федерального статистического управления. – Основными причинами высокой инфляции по-прежнему остается огромный рост цен на энергоносители».
В примечании к пресс-релизу службы официальной немецкой статистики прямо сказано, что причина происходящего – война.
«Помимо роста цен на все энергоносители в результате войны и кризиса, на уровень инфляции влияют перебои с поставками и значительный рост цен в добывающих секторах экономики. В результате подорожали и другие товары и услуги, особенно многие продукты питания», – констатируют в Destatis.
Еще в июле канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что «цены на газ удвоятся или утроятся». 12 октября Путин заявил, что Россия не будет продавать свои углеводороды тем, кто установит потолок цен. 13 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киеву нужно садиться за стол переговоров с Москвой.
Ранее стало известно, что в Эстония по темпам инфляции в сентябре лидирует среди всех стран ЕС – 24,2% в годовом выражении. Печальные рекорды инфляция ставила и месяц назад. Тогда Rus.Postimees рассказывал, почему деньги дешевеют, и что с этим можно сделать.
В Турции, которая уже 23 года является кандидатом на вступление в ЕС, в сентябре инфляция составила 83% в годовом выражении.