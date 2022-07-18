«Цены на газ удвоятся или утроятся». Власти ФРГ готовятся к отключению от российского газа

Берлин предупредил власти немецких земель, что поставки по газопроводу «Северный поток», которые ранее были остановлены из-за профилактических работ на подводной трубе, могут не возобновиться. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bild.

«В правительстве исходят из того, что Россия не возобновит полностью поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» после ремонта и будет придумывать для этого новые «оправдания»», - пишет издание.

Поставки по газопроводу были прекращены «Газпромом» неделю назад. Ограничение вводилось на 10 дней. Ранее Олаф Шольц сообщил об усилиях по заполнению газохранилищ и использованию угольных электростанций для экономии ресурсов.

Через несколько дней «Газпром» заявил, что не может гарантировать возобновление поставок, ссылаясь на отсутствие ясности со стороны немецкой Siemens по ремонту оборудования газопровода. Речь шла о турбине, которую ремонтируют в Канаде.

По данным Bild, избежать введения чрезвычайной ситуации в энергетике отдельных земель ФРГ удастся, если Россия увеличит поставки газа по «Северному потоку-1» до 40 процентов, но шансы, что Россия это сделает, низкие.

«Федеральное правительство ожидает, что цены на газ удвоятся или утроятся. Государство не сможет полностью поглотить рост расходов – это будет дорого для граждан», - уточняет издание.

На этом фоне канцлер Шольц заявил, что санкции против России из-за войны в Украине будут долгими. «Этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как наша. Нам понадобится выносливость», - цитирует Bild главу ФРГ.

13 июля власти Венгрии объявили о чрезвычайном положении в энергетике страны из-за резкого роста цен на энергоносители в ЕС на фоне войны и санкций. Среди мер по минимизации рисков - увеличение добычи собственного угля, отмена льгот в ЖКХ и запрет на экспорт из страны дров.