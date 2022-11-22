Главный российский телеканал «похоронил» отца Путина раньше, чем тот успел стать отцом будущего президента России. Рассказывая о конференции, посвященной жертвам нацизма, подчиненные Константина Эрнста заявили, что отец Путина погиб, защищая Ленинград в годы Второй мировой войны. Владимир Путин родился в 1952 году.
Отец Путина погиб за 10 лет до рождения сына. Первый канал обманул сам себя
Первый канал российского телевидения совершил очередную грубую фактологическую ошибку, рассказывая о событиях времен Второй мировой войны. На этот раз журналисты лишили Владимира Путина собственного отца еще до момента зачатия будущего главы российского государства.
Вечером 21 ноября в эфир вышел сюжет петербургского корреспондента Алексея Корепанова, который рассказывал о собрании местных чиновников на форуме «Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны: историческое осмысление и судебная практика». Материал, который был призван оправдать в глазах зрителей войну Путина в Украине с «неонацистами», рассказывал о зверствах немецкой оккупации в регионе в годы Второй мировой.
Сюжет сопровождала бегущая строка, где в момент появления Путина на экране, который поддержал недавнее решение местного суда о признании блокады Ленинграда актом геноцида, появилось удивительное по своей безграмотности сообщение.
«Президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке…», –подводил текст к цитате сына ветерана.
Дело в том, что битва на Невском пятачке недалеко от Ленинграда, где якобы погиб Владимир Спиридонович Путин, продолжалась с осени 1942 года по конец февраля 1943 года. Владимир Путин, полтора месяца назад отметивший свое 70-летие, родится только 7 октября 1952 года.
На крамолу с клеветой на высшее должностное лицо РФ обратил внимание российский журналист Илья Шепелин. «Ну и времена были! "Убили меня, внучек!"», – напомнил журналист о старинном анекдоте про встречу пионеров с ветераном.
Утром 22 ноября в архиве Первого канала оставался уже перемонтированный сюжет, где упоминание отца Путина отсутствует вовсе. Ролик с клеветой был опубликован и в официальном канале Первого канала на российском видеохостинге RuTube, который позиционируется как альтернатива YouTube. Однако в настоящее время он уже удален.
Никаких публичных комментариев по скандальной ситуации не поступало. Владимир Спиридонович Путин, согласно официальной биографии, действительно воевал на Невском пятачке, где был тяжело ранен и демобилизован после долгой реабилитации.
Стоит напомнить, что Первый канал не первый раз «спотыкается» о ту самую память, которая старательно позиционируется пропагандой РФ как священная. Несколько лет назад журналисты телеканала в сюжете, посвященном годовщине прорыва блокады Ленинграда, утверждали, что город был освобожден от нацистов, несмотря на то, что во время Великой Отечественной Войны город не был сдан агрессору, и никаких нацистов на территории Ленинграда не было.
Отец Владимира Путина по официальным данным скончался 2 августа 1999 года в возрасте 88 лет. В сентябре 2022 года на могилу Владимира Спиридоновича Путина и Марии Ивановны Путиной, которая скончалась в 1998 году, местная жительница положила записку.
«Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!», – было написано на листке, стилизованном под школьный дневник.
Автор записки была задержана через несколько дней. Ею оказалась женщина 60-ти лет. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье о надругательстве над местами захоронения по мотивам политической и идеологической ненависти.
Что же касается геноцида, то по последним данным ООН, в результате развязанной Путиным полномасштабной войны в Украине подтвержденное количество жертв среди гражданского населения достигло уже 16 784 человек. За минувшую неделю число убитых детей выросло до 415. В середине ноября правозащитники ООН сообщали о гибели 408 несовершеннолетних.