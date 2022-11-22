Отец Путина погиб за 10 лет до рождения сына. Первый канал обманул сам себя

Утром 22 ноября в архиве Первого канала оставался уже перемонтированный сюжет, где упоминание отца Путина отсутствует вовсе. Ролик с клеветой был опубликован и в официальном канале Первого канала на российском видеохостинге RuTube, который позиционируется как альтернатива YouTube. Однако в настоящее время он уже удален.

Удаленная страница видеохостинга RuTube с сюжетом Первого канала, где утверждалось, что отец Владимира Путина погиб за 10 лет до зачатия будущего президента РФ, ноябрь 2022 года. Фото: Скриншот Rutube

Никаких публичных комментариев по скандальной ситуации не поступало. Владимир Спиридонович Путин, согласно официальной биографии, действительно воевал на Невском пятачке, где был тяжело ранен и демобилизован после долгой реабилитации.

Родители Владимира Путина. Отец – Владимир Спиридонович Путин. Мать –Мария Ивановна Путина. Фото: Wikimedia Commons

Стоит напомнить, что Первый канал не первый раз «спотыкается» о ту самую память, которая старательно позиционируется пропагандой РФ как священная. Несколько лет назад журналисты телеканала в сюжете, посвященном годовщине прорыва блокады Ленинграда, утверждали, что город был освобожден от нацистов, несмотря на то, что во время Великой Отечественной Войны город не был сдан агрессору, и никаких нацистов на территории Ленинграда не было.

Отец Владимира Путина по официальным данным скончался 2 августа 1999 года в возрасте 88 лет. В сентябре 2022 года на могилу Владимира Спиридоновича Путина и Марии Ивановны Путиной, которая скончалась в 1998 году, местная жительница положила записку.

«Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!», – было написано на листке, стилизованном под школьный дневник.

Автор записки была задержана через несколько дней. Ею оказалась женщина 60-ти лет. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье о надругательстве над местами захоронения по мотивам политической и идеологической ненависти.