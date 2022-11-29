Видео ⟩ США вооружают Финляндию ракетами для своей безопасности

Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии почти сотни современных ракет класса «воздух-воздух» и «воздух земля». Об этом со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) сообщает DW.

«В поставки войдут 40 управляемых ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder Block II, четыре блока тактического наведения к ним, 48 тактических ракет AGM-154 JSOW, а также различное тренировочное и вспомогательное оборудование и запчасти», – сообщает издание, уточняя, что сделку должен одобрить Конгресс, а ее сумма достигает 323 млн долларов США (319 миллионов евро – прим.ред.).

В сообщении военного ведомства США уточняется, что «для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны». Политики и военных Вашингтона уверены, что продажа Суоми такого количества таких ракет «не изменит основного военного баланса в регионе».

Ракеты AIM-9X Sidewinder Block II являются современной модификацией самонаводящейся ракеты, которая была принята на вооружение в США еще в 50-е годы прошлого века. Данная модификация отличается повышенной помехоустойчивостью к тепловым ловушкам, улучшенной маневренностью благодаря управлению вектором тяги.







Ракета AGM-154 JSOW, или как ее еще называют «управляемая бомба», была разработана в 90-е годы и впервые применена в Ираке в 1998 году. Предназначена для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО по принципу «пустил-забыл».





Объявление о продаже ракет и бомб Финляндии было сделано на фоне российского вторжения в Украину, которое вынудило Хельсинки и Стокгольм отказаться от многолетнего нейтрального статуса и подать заявки на вступление в НАТО. Решение о расширении альянса затягивается из-за позиции Ракета AGM-154 JSOW, или как ее еще называют «управляемая бомба», была разработана в 90-е годы и впервые применена в Ираке в 1998 году. Предназначена для поражения широкого спектра стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО по принципу «пустил-забыл».Объявление о продаже ракет и бомб Финляндии было сделано на фоне российского вторжения в Украину, которое вынудило Хельсинки и Стокгольм отказаться от многолетнего нейтрального статуса и подать заявки на вступление в НАТО. Решение о расширении альянса затягивается из-за позиции Венгрии и Турции

Американские ракеты совместимы с самолетами F-35. Год назад стало известно, что Хельсиники закупит в США 64 таких истребителя-бомбардировщика.