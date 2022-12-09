Путин задумался о превентивном ударе по США

«Мы от них отказались, порезали их, а американцы поумнее были в тот период времени. Наземные-то порезали, а свои воздушного базирования и морского оставили. Но теперь они у нас есть. И они более современные и более даже эффективные, – заметил Путин. – Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности?»



Путин второй раз на неделе говорит о рисках применения ядерного оружия. В среду он говорил о росте таких рисков на встрече с членами Совета по правам человека. Тогда российский президент добавил, что РФ «не сошла с ума» и «отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие», но добавил, что в ЕС находится «большое количество американского тактического ядерного оружия».