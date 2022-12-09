Президент России Владимир Путин вспомнил, что в российской доктрине о применении ядерного оружия нет концепции «превентивного удара», а в США эта опция предусмотрена.
Путин задумался о превентивном ударе по США
Владимир Путин во время визита в Кыргызстан напомнил всем, что в военных стратегиях США «прописан превентивный удар».
«У нас нет. В нашей стратегии сформулирован ответ на встречный удар», –заявил в пятницу человек, которого пропаганда РФ уже сравнивает с Богом.
Путин уточнил, что в случае получения российской системой предупреждения сигнала о ракетном нападении, со стороны России «в воздухе оказываются сотни ракет».
«Остановить их невозможно. Но это все-таки ответный [удар]. Что это значит: это значит, что падение головных частей ракет противника на территории Российской Федерации неизбежно. Они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется, потому что перехватить сотни ракет невозможно. И вот это, конечно, сдерживающий фактор. Серьезный сдерживающий фактор», – уверен глава российского государства.
Напомнив, что Россия регулярно проводит учения ядерных сил, Путин добавил, что Москву подталкивают к пересмотру своих концепций применения ядерного оружия.
«Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран», – сказал Путин.
Стоит отметить, что системы ПВО в Украине успешно сбивают в том числе ракеты из России, которые предназначены для несения ядерных боезарядов.
Вместе с тем Путин сегодня допустил, что РФ может «взять на вооружение» наработки США по «обезоруживающему удару».
«Они [США] разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления и так далее», – заявил Путин.
По его словам, речь идет о крылатых ракетах, в том числе наземного базирования, от которых Москва в свое время отказалась.
«Мы от них отказались, порезали их, а американцы поумнее были в тот период времени. Наземные-то порезали, а свои воздушного базирования и морского оставили. Но теперь они у нас есть. И они более современные и более даже эффективные, – заметил Путин. – Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения своей безопасности?»
Путин второй раз на неделе говорит о рисках применения ядерного оружия. В среду он говорил о росте таких рисков на встрече с членами Совета по правам человека. Тогда российский президент добавил, что РФ «не сошла с ума» и «отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие», но добавил, что в ЕС находится «большое количество американского тактического ядерного оружия».
В российской концепции о применении ядерного оружия использование таких боеприпасов допускается, если есть угроза самому существованию РФ. Как эта доктрина соотносится с «расширением границ России» после аннексии ряда оккупированных украинских территорий, остается неясным. Однако, прежняя риторика Москвы о допустимости применения ядерного оружия в контексте войны Путина с Украиной сошла на нет после встречи главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Турции. Эксперты объясняли смягчение российской ядерной риторики предупреждениями о последствиях, которые она получила от Вашингтона.
В начале декабря в Вашингтоне заявили, что «не хотят войны с Россией».