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Фото ⟩ Мошенники открыли охоту на клиентов эстонского банка

Ромет Креэк
Мошенники открыли охоту на клиентов эстонского банка
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Мобильный телефон. Фото иллюстративное.
Мобильный телефон. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

В пятницу, 9 декабря, LHV разослал клиентам SMS-сообщение с предупреждением о том, что участились случаи мошенничества от их имени.

Один из читателей Postimees сообщил, что получил предупреждение от LHV незадолго до того, как получил SMS-сообщение на английском языке с предложением перейти по ссылке и повторно активировать свою банковскую карту. Курьез в том, что у клиента нет банковской карты LHV.

LHV предупредил, что мошенники действуют от имени банка. Не прошло много времени, когда пришло сообщение и от мошенников. 
LHV предупредил, что мошенники действуют от имени банка. Не прошло много времени, когда пришло сообщение и от мошенников. Фото: Postimehe lugeja

Кроме того, должен насторожить тот момент, что если клиент общается с банком на эстонском языке, почему банк вдруг захочет общаться с клиентом на английском языке?

Департамент полиции и погранохраны неоднократно предупреждал, что ни в коем случае нельзя переходить по неизвестным и нелогичным ссылкам. Сообщения с подобным содержанием рекомендуется сразу удалять.

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