Фото ⟩ Мошенники открыли охоту на клиентов эстонского банка

Один из читателей Postimees сообщил, что получил предупреждение от LHV незадолго до того, как получил SMS-сообщение на английском языке с предложением перейти по ссылке и повторно активировать свою банковскую карту. Курьез в том, что у клиента нет банковской карты LHV.

LHV предупредил, что мошенники действуют от имени банка. Не прошло много времени, когда пришло сообщение и от мошенников. Фото: Postimehe lugeja

Кроме того, должен насторожить тот момент, что если клиент общается с банком на эстонском языке, почему банк вдруг захочет общаться с клиентом на английском языке?