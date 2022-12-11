В пятницу, 9 декабря, LHV разослал клиентам SMS-сообщение с предупреждением о том, что участились случаи мошенничества от их имени.
Фото ⟩ Мошенники открыли охоту на клиентов эстонского банка
Мошенники открыли охоту на клиентов эстонского банка
Один из читателей Postimees сообщил, что получил предупреждение от LHV незадолго до того, как получил SMS-сообщение на английском языке с предложением перейти по ссылке и повторно активировать свою банковскую карту. Курьез в том, что у клиента нет банковской карты LHV.
Кроме того, должен насторожить тот момент, что если клиент общается с банком на эстонском языке, почему банк вдруг захочет общаться с клиентом на английском языке?
Департамент полиции и погранохраны неоднократно предупреждал, что ни в коем случае нельзя переходить по неизвестным и нелогичным ссылкам. Сообщения с подобным содержанием рекомендуется сразу удалять.
Ключевые слова