ООН подтверждает убийство в Украине с начала зимы ста мирных граждан

«С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, по 11 декабря 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 17 362 жертвы среди гражданского населения в стране: 6 755 убитых и 10 607 раненых», - сообщается в новой сводке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которая опубликована на сайте организации.

Среди убитых - 2656 мужчин, 1804 женщины, 174 девочки и 212 мальчиков, а также 38 детей и 1871 взрослый, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 2 312 мужчин, 1 661 женщина, 221 девочка и 310 мальчиков, а также 250 детей и 5 853 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Таким образом за две недели с последней ноябрьской сводки подтверждается убийство еще 100 мирных граждан, 239 человек получили различные ранения. Количество убитых детей выросло на пять имен. Раненых стало больше на двенадцать детей. Всего с 24 февраля УВКПЧ подтверждает убийства 424 несовершеннолетних. Ранения получил 781 ребенок.

Большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, отмечают в УВКПЧ, снова добавляя, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

«Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения», - указывают на недоступные для анализа точки на карте Украины в ООН.

Комитет по международным отношениям Сената США 7 декабря принял резолюцию, которая признает действия России против Украины геноцидом украинского народа. В настоящее время продолжается международная работа по созданию специального трибунала по преступлениям РФ в Украине, где в том числе активно участвует Франция.