Администратор NASA Билл Нельсон предупреждает, что вопрос доминирования на Луне решится в ближайшие два года. Амбиции и темпы развития космических программ Китая в американском космическом ведомстве называют «ошеломляюще быстрыми».
Китайцы могут захватить Луну, опасаются в США
«Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория», – прогнозирует поведение Китая на Луне администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. В интервью изданию Politico бывший сенатор от штата Флорида утверждает, что Китай рискует захватить наиболее ценные территории на спутнике Земли. Вопрос будущего доминирования на Луне решится в ближайшие два года, уверен Нельсон.
«Это факт: мы участвуем в космической гонке, – сказал администратор NASA. - И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до лучших мест на Луне под видом научных исследований».
В качестве примера Нельсон вспомнил про спорные острова в Южно-Китайском море, где китайские военные разместили базы.
Громкие заявления прозвучали сразу после успешного завершения американской миссии «Артемида», когда космический аппарат Orion, способный доставлять на Луну людей, в автоматическом режиме облетел спутник Земли и успешно вернулся.
Politico напоминает, что ранее Конгресс США не дал NASA всего запрошенного финансирования на 2023 год. Но финансирование ключевых компонентов для двух следующих лунных миссий предусмотрено.
Растущая роль Китая в освоении космоса беспокоит и американских военных.
«Вполне возможно, что они могли бы догнать и превзойти нас. Прогресс, которого они достигли, был ошеломляющим – ошеломляюще быстрым», –ранее заявила генерал-лейтенант космических сил США Нина Арманьо, когда Китай запускал свой 10-й экипаж на космическую станцию Шэньчжоу.
«Китай потенциально может причинить вред Луне. Если они создадут там инфраструктуру, они потенциально могут, например, запретить связь. Китайское вмешательство вызывает реальную обеспокоенность», – отметил в свою очередь полковник ВВС США в отставке, бывший командир Международной космической станции и космического корабля «Шаттл» Терри Виртс.
Китай все эти упреки «решительно отвергает».
«Космическое пространство — это не поле для борьбы. Исследование и использование космического пространства в мирных целях — это общее дело человечества, и оно должно приносить пользу всем. Китай всегда выступает за мирное использование космического пространства, выступает против гонки вооружений в космическом пространстве и активно работает над созданием сообщества единой судьбы человечества в космической сфере», –заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
В NASA рассчитывают отправить людей на Луну уже в 2025 году.
В конце 2022 года глава российского «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы.
«Совсем недавно подписано соглашение с китайской стороной о совместной работе в этой области. Мы перейдем к следующей фазе (освоения Луны – прим.ред.), возможно, скорее всего в тесном контакте с китайскими партнерами. Это строительство будущей лунной базы», – заявлял Борисов.
Ранее Россия вышла из совместного с США проекта по созданию окололунной станции Gateway.