Пн, 2.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Китайцы могут захватить Луну, опасаются в США

rus.postimees.ee
Китайцы могут захватить Луну, опасаются в США
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Американский астронавт Базз Олдрин после установки флага США на Луне смотрит на коллегу, первого человека на земле Нила Армстронга, который сделал это историческое фото. Луна, июль 1969 года.
Американский астронавт Базз Олдрин после установки флага США на Луне смотрит на коллегу, первого человека на земле Нила Армстронга, который сделал это историческое фото. Луна, июль 1969 года. Фото: NASA

Администратор NASA Билл Нельсон предупреждает, что вопрос доминирования на Луне решится в ближайшие два года. Амбиции и темпы развития космических программ Китая в американском космическом ведомстве называют «ошеломляюще быстрыми».

«Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория», – прогнозирует поведение Китая на Луне администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. В интервью изданию Politico бывший сенатор от штата Флорида утверждает, что Китай рискует захватить наиболее ценные территории на спутнике Земли. Вопрос будущего доминирования на Луне решится в ближайшие два года, уверен Нельсон.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке, – сказал администратор NASA. - И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до лучших мест на Луне под видом научных исследований».

В качестве примера Нельсон вспомнил про спорные острова в Южно-Китайском море, где китайские военные разместили базы.

Администратор NASA Билл Нельсон предупреждает об опасности китайского доминирования в космосе. 13 декабря 2022 года.
Администратор NASA Билл Нельсон предупреждает об опасности китайского доминирования в космосе. 13 декабря 2022 года. Фото: EPA

Громкие заявления прозвучали сразу после успешного завершения американской миссии «Артемида», когда космический аппарат Orion, способный доставлять на Луну людей, в автоматическом режиме облетел спутник Земли и успешно вернулся.

Politico напоминает, что ранее Конгресс США не дал NASA всего запрошенного финансирования на 2023 год. Но финансирование ключевых компонентов для двух следующих лунных миссий предусмотрено.

Растущая роль Китая в освоении космоса беспокоит и американских военных.

«Вполне возможно, что они могли бы догнать и превзойти нас. Прогресс, которого они достигли, был ошеломляющим – ошеломляюще быстрым», –ранее заявила генерал-лейтенант космических сил США Нина Арманьо, когда Китай запускал свой 10-й экипаж на космическую станцию ​​Шэньчжоу.

«Китай потенциально может причинить вред Луне. Если они создадут там инфраструктуру, они потенциально могут, например, запретить связь. Китайское вмешательство вызывает реальную обеспокоенность», – отметил в свою очередь полковник ВВС США в отставке, бывший командир Международной космической станции и космического корабля «Шаттл» Терри Виртс.

Китай все эти упреки «решительно отвергает».

«Космическое пространство — это не поле для борьбы. Исследование и использование космического пространства в мирных целях — это общее дело человечества, и оно должно приносить пользу всем. Китай всегда выступает за мирное использование космического пространства, выступает против гонки вооружений в космическом пространстве и активно работает над созданием сообщества единой судьбы человечества в космической сфере», –заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

В NASA рассчитывают отправить людей на Луну уже в 2025 году.

В конце 2022 года глава российского «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы.

«Совсем недавно подписано соглашение с китайской стороной о совместной работе в этой области. Мы перейдем к следующей фазе (освоения Луныприм.ред.), возможно, скорее всего в тесном контакте с китайскими партнерами. Это строительство будущей лунной базы», – заявлял Борисов.

Ранее Россия вышла из совместного с США проекта по созданию окололунной станции Gateway.

Ключевые слова
Наверх