Китайцы могут захватить Луну, опасаются в США

«Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория», – прогнозирует поведение Китая на Луне администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. В интервью изданию Politico бывший сенатор от штата Флорида утверждает, что Китай рискует захватить наиболее ценные территории на спутнике Земли. Вопрос будущего доминирования на Луне решится в ближайшие два года, уверен Нельсон.

«Это факт: мы участвуем в космической гонке, – сказал администратор NASA. - И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до лучших мест на Луне под видом научных исследований».

В качестве примера Нельсон вспомнил про спорные острова в Южно-Китайском море, где китайские военные разместили базы.

Администратор NASA Билл Нельсон предупреждает об опасности китайского доминирования в космосе. 13 декабря 2022 года. Фото: EPA

Громкие заявления прозвучали сразу после успешного завершения американской миссии «Артемида», когда космический аппарат Orion, способный доставлять на Луну людей, в автоматическом режиме облетел спутник Земли и успешно вернулся.

Politico напоминает, что ранее Конгресс США не дал NASA всего запрошенного финансирования на 2023 год. Но финансирование ключевых компонентов для двух следующих лунных миссий предусмотрено.

Растущая роль Китая в освоении космоса беспокоит и американских военных.