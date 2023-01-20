Ждите марта: вопросом полигона Нурсипалу займется новое правительство

Поэтому комиссия с согласия всех представителей политических партий, представленных в Рийгикогу, решила, что обсуждение обращения целесообразнее начать после парламентских выборов в начале марта.

«Проживая в непосредственной близости от Российской Федерации, в сегодняшней ситуации с безопасностью мы ни в коей мере не можем игнорировать или откладывать на отдаленное будущее необходимое обеспечение необходимых условий для подготовки подразделений Сил обороны Эстонии и подразделений силы обороны стран-союзников, дислоцирующиеся здесь для защиты восточного фланга НАТО. Вся Эстония нуждается в надежном сдерживании и обороноспособности этих сил, в том числе и Южная Эстония», - заявил председатель комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд в письме, направленном заявителям.

По словам Кальюлайда, комиссия считает, что расширение полигона Сил обороны Нурсипалу важно и необходимо для государственной обороны Эстонии. В то же время, по его словам, проблемы, связанные с расширением, должны решаться справедливо с точки зрения пострадавших сторон, особенно местных жителей, и в сотрудничестве с местной общиной. «Мы считаем, что вопрос о расширении полигона Нурсипалу нуждается в тщательном обсуждении, и комиссия по государственной обороне должна разобраться с оборонными, правовыми и экономическими обстоятельствами в этом процессе. комиссия должна выслушать все заинтересованные стороны и включить в обсуждение представителей гражданской инициативы, органов местного самоуправления и государственных структур, имеющих отношение к теме», - написал он.