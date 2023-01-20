На этой неделе комиссия Рийгикогу по государственной обороне обсудила петицию против расширения полигона Нурсипалу, собравшую подписи 11 590 человек, и сочла ее достойной предметного и всестороннего рассмотрения. Однако маловероятно, что это будет сделано в оставшиеся четыре недели работы нынешнего состава Рийгикогу.
Ждите марта: вопросом полигона Нурсипалу займется новое правительство
Поэтому комиссия с согласия всех представителей политических партий, представленных в Рийгикогу, решила, что обсуждение обращения целесообразнее начать после парламентских выборов в начале марта.
«Проживая в непосредственной близости от Российской Федерации, в сегодняшней ситуации с безопасностью мы ни в коей мере не можем игнорировать или откладывать на отдаленное будущее необходимое обеспечение необходимых условий для подготовки подразделений Сил обороны Эстонии и подразделений силы обороны стран-союзников, дислоцирующиеся здесь для защиты восточного фланга НАТО. Вся Эстония нуждается в надежном сдерживании и обороноспособности этих сил, в том числе и Южная Эстония», - заявил председатель комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд в письме, направленном заявителям.
По словам Кальюлайда, комиссия считает, что расширение полигона Сил обороны Нурсипалу важно и необходимо для государственной обороны Эстонии. В то же время, по его словам, проблемы, связанные с расширением, должны решаться справедливо с точки зрения пострадавших сторон, особенно местных жителей, и в сотрудничестве с местной общиной. «Мы считаем, что вопрос о расширении полигона Нурсипалу нуждается в тщательном обсуждении, и комиссия по государственной обороне должна разобраться с оборонными, правовыми и экономическими обстоятельствами в этом процессе. комиссия должна выслушать все заинтересованные стороны и включить в обсуждение представителей гражданской инициативы, органов местного самоуправления и государственных структур, имеющих отношение к теме», - написал он.
По словам Кальюлайда, в ходе обсуждения в комиссии по государственной обороне сложилось единое мнение, что община Нурсипалу и подписавшие обращение должны быть уверены, что в дальнейшем разбирательстве интересы тех, кого затронет расширение полигона, будут защищены и что справедливое решение будет достигнуто в ходе совместных обсуждений. «комиссия установила, что если в ходе обсуждений выяснится, что действующие законы не гарантируют справедливого обращения с пострадавшими, то при необходимости должны быть внесены предложения по изменению этих законов», - отметил он.
В соответствии с Регламентом Закона Рийгикогу комиссии имеют до трех месяцев для обсуждения народных инициатив и до шести месяцев для принятия решения. «В процессе этой народной инициативы учитывается тот факт, что вскоре истечет срок полномочий 14-го состава Рийгикогу и будет избран новый состав парламента, что, конечно же, означает, что будет новый состав комиссии по государственной обороне и будут назначены новые члены комиссии и избраны новые руководители», - заявил Кальюлайд, у которого осталось всего четыре недели в составе нынешней комиссии для рассмотрения обращений и проектов.
По его словам, эта ситуация ставит перед комиссией сложный выбор. «Начиная процедуру обжалования непосредственно перед выборами, абсолютно понятно, что в лучшем случае действующий состав комиссии лишь частично ознакомится с обстоятельствами расширения полигона и выслушает мнение инициаторов петиции - нынешняя комиссия, скорее всего, не примет решения. Однако это означает, что позицию по апелляции будет формировать новый состав комиссии, который, однако, не имеет возможности участвовать в раннем обсуждении обстоятельств, связанных с петицией», - сказал Кальюлайд.
Поэтому, по его словам, комиссия единогласно сочла, что правильнее всего, чтобы обращение было внесено в повестку дня новой комиссией по государственной обороне, которая будет сформирована после выборов и которая также доведет процедуру до конца. «Я сожалею, что в результате начало процедуры обжалования затягивается, но я считаю, что в данной ситуации это все же более целесообразно, чем ускорение процедуры», - добавил Кальюлайд.
Правление Рийгикогу приняло коллективное обращение «Нет расширению полигона Нурсипалу!» в производство 10 января и направило его в комиссия по государственной обороне для обработки. За расширением полигона Нурсипалу следует множество проблем, включающих в себя расселение местных жителей, а также вред дикой природе.